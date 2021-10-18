الإسكندرية

محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء

الشريف: محاكاة في نطاق كل حي خاصة الأماكن الساخنة التي تتراكم فيها الأمطار
مها يونس 12:16 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 12:16 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار .

وشدد الشريف علي رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إجراء محاكاة في نطاق كل حي، خاصة الأماكن الساخنة التي تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد.

في هذا الصدد شهد حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود مواصلة الجهود لتنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بنطاق الحي، وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات، وشركة الصرف الصحي وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي بشارع 15 ، والأنوار المحمدية وتحرير محضر تنسيقي بين الجهات المعنية .

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وتم البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء والهادف الي تطوير منظومة الصرف الصحي، بتحويل وربط صرف شارع 15 والأنوار المحمدية الي محطة الجزيرة الخضراء ، كما تم متابعة آخر مستجدات مشروع الصرف الصحي الخاص بإحلال خط 600 مم الممتد من محطة صرف رقم 6 والكائنة بشارع محمد نجيب مرورا بشارع ابن سلامة وشارع مصطفي كامل وشارع الإمام الشافعي نهاية بمحطة صرف رقم 11 .

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان متابعة أعمال تطهير شنايش المطر والمطابق بنطاق حي غرب ومدي جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، حيث قامت المتابعة الميدانية ومسئول المرافق بالحي بمتابعه قيام صرف صحي غرب باستكمال أعمال تطهير الشنايش والمطابق.

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كما تم تطهير شنايش ومطابق شوارع النقل العام بمنطقة المنشيه الجديدة، الخديوي، أمام قسم مينا البصل وتم الوقوف على مدي جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار، وجار استكمال أعمال تطهير الشنايش بنطاق الحي.

وفي حي وسط برئاسة الأستاذ رجب النقيدى تابع المختصون تطهير 22 مطبق و45 شنيشة بشوارع الحي وتم مراجعة أماكن حدوث التجمعات؛ بينما قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بالحي بمتابعة تطهير الشانيش والمطابق التي تتم بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحي، حيث تم إعادة تطهير مطابق وشنايش شوارع : اليخت من فواد ، المسجد الأقصى من الزهور، مساكن طوسون، حسين كامل مرسي بالابراهمية، الكهرمان بالحضرة القبلية، زين العابدين بمحرم بك، وشارع الفولي بالعطارين، والقرية السابعة بابيس ،وجاري المتابعة اليومية مع شركة الصرف الصحي .

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وكثف حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي أعمال تطهير المطابق بشارع إسكندرية مطروح بالسيارة الخاصة بشفط الرواسب من الحملة الميكانيكية بحى العجمى وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى إستعداد لفصل الشتاء .

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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