محافظة أسيوط تطلق حملة لجذب استثمارات فى 5 مناطق

تعتزم محافظة أسيوط إطلاق حملة للترويج لعدد 5 مناطق صناعية تحت ولايتها، إضافة إلى إجراء حصر لجميع الأراضى الغير مستغلة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن تلك المناطق موزعة فى أماكن مختلفة من المحافظة وهى الصفا ببنى غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابى بأبوتيج،و دشلوط بديروط، إضافة إلى التى يجرى العمل عليها حاليا وتنفيذ أعمال التقسيم والتفريق وهى «الكوم الأحمر بالبداري».

وذكرت المصادر أن محافظ اسيوط اللواء عصام سعد أكد أهمية الانتهاء من حصر شامل لكافة الأراضى الصناعية الغير مستغلة، وبدء طرحها أمام المستثمرين قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلى أنه جارى العمل أيضا على حصر المشروعات المتعثرة لتذليل أية عقبات بيروقراطية أمام المستثمرين.

وتابعت المصادر أن محافظة أسيوط لديها 8 مناطق صناعية مختلفة الفئات تضم مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 3 لا تخضع لولاية المحافظة، وهى منطقة أسيوط الجديدة، ووادى سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب فى ساحل سليم.

وأكدت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقترب من الانتهاء من تقسيم وترفيق «الكوم الأحمر بالبداري» لاستقبال المستثمرين لخلق فرص عمل للقرى المجاورة للمنطقة الجديدة.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية فى وقت سابق 790 قطعة أرض لإقامة عدة مشروعات فى 14 محافظة بالقطاعات الهندسية والكيميائية والغزل والنسيج والدوائية والغذائية، إضافة إلى مواد البناءِ.

وتوزعت قطع الأراضى فى المناطق الصناعية بالصعيد بين 34 فى المنيا، و29 لأسيوط، و22 للأقصر بمنطقة البغدادى الصناعية، و29 لسوهاج موزعة على مناطق الأحايوة والكوثر وغرب طهطا، وفق خارطة الطروحات التى اطلعت عليها «المال».

وانتهت محافظة أسيوط بمشاركة إحدى الجهات الحكومية من أعمال إنشاء مجمع عرب العوامر للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 71 فدانًا، بتكلفة استثمارية تقترب من 900 مليون جنيه، بحسب ما صرحت به مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.