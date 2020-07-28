محافظة أسيوط تتلقى عرضاً من شركة محلية لتطوير الأتوبيس النهرى

علمت «المال»، من مصدر مطلع أن محافظة أسيوط تلقت عرضاً من إحدى شركات القطاع الخاص المحلية للمشاركة فى تطوير الأتوبيس النهرى الحالى، مع إطلاق مشروع جديد بخدمات أفضل ومسارات لمسافات أطول تصل إلى محافظة المنيا.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم حاليا دراسة العرض وسيتم تحديد مدى قانونية دخول الشركة فى الأتوبيس الحالى، إلى جانب النظر إلى تفاصيل عرض إقامة مشروع منفرد، لافتا إلى أنه تم مطالبتها بعمل دراسة مبدئية تتناول أهم المسارات المقترحة الراغبة فى العمل عليها، مع وضع تصور لسعر التذكرة وأسلوب العمل وعدد المحطات، إلى جانب تحديد مصادر التمويل.

وذكر أن الأتوبيس النهرى فى المحافظة من المشروعات الواعدة، لاسيما وأن عدداً كبيراً من المناطق الواقعة على طرفى نهر النيل شرقاً وغربا يعتمد عليه كوسيلة نقل سريعة، موضحا أن المحافظة تدعم كافة المستثمرين وستقدم جميع سبل الدعم للشركات الجادة.

ويوجد حالياً بمحافظة أسيوط العبارات النهرية، وهى تضم 40 وحدة نهرية متنوعة، موزعة بواقع 15 عبارة لنقل الركاب والبضائع، و25 أتوبيساً لنقل الأفراد فقط، وقاطرة و6 وحدات للنزهات النيلية، فضلا عن قاطرة الوحدات التى تخدم معظم محافظات الصعيد فى حالة حدوث شحوط أو عطل.

وذكر مسئول محافظة أسيوط، أن الشركة تراهن على الرحلات النيلية للمؤسسات الأهلية، وطلاب المدارس والجامعات والقطاعات التنفيذية، التى تفضل التنقل بين مراكز المحافظة بالأتوبيس النهرى، كونة من أسرع وأفضل وسائل النقل.

واتجهت الحكومة مؤخرا إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول فى منظومة النقل بأنواعه المختلفة، إذ تم تنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى فى محافظة القليوبية من جانب إحدى شركات القطاع الخاص، وحقق نجاحا ملموسا حيث يتم نقل 1000 راكب يوميًا، ومستهدف زيادة الأعداد إلى ثلاثة آلاف راكب فى الفترة المقبلة.

يبلغ عدد المعديات المسجل لدى الجهات الحكومية فى الوقت الحالى بكافة المحافظات، والتى تسير وفق خطوط محددة 90 وحدة، فضلا عن 205 أخرى تابعة للمحليات فى المحافظات ويصدر لها تراخيص من هيئة النقل النهرى بالقاهرة، لكن الإدارة والإشراف من المحليات، إلى جانب 600 معدية أخرى تابعة لوزارة التنمية المحلية والنقل الداخلى، إضافة إلى أن تقارير من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود 114 معدية، بخلاف الأعداد المذكورة سلفا لكل جهة.

والأتوبيس النهرى نوعان الأول المغطى وهو مخصص لنقل الركاب بشكل يومى، والثانى الوحدات المكشوفة ويتم عادة استخدامها فى أوقات التنزه والأعياد والمناسبات.