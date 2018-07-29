محافظا بورسعيد والدقهلية يتابعان مصابي حادث عمال الاستثمار

أمانى العزازيقام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقة الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة مصابي حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس يقل عدد من عمال المنطقة الحرة للاستثمار على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، وذلك أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى بورسعيد العام "الأميري".واطمأن ال

أمانى العزازي

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقة الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة مصابي حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس يقل عدد من عمال المنطقة الحرة للاستثمار على طريق “بورسعيد – الإسماعيلية”، وذلك أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى بورسعيد العام “الأميري”.

واطمأن المحافظان على الحالة الصحية للمصابين، في الوقت الذي أشاد محافظ الدقهلية بجهود محافظة بورسعيد في التعامل مع الحادث فور وقوعه.

وقدم محافظ الدقهلية الشكر إلى محافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية والصحية ببورسعيد على ما قدموه لأبناء محافظة الدقهلية من رعاية طبية وعلاجية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

من ناحيته، أشاد الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية بالرعاية الطبية الفائقة والمتميزة التي قدمتها محافظة بورسعيد لأبناء محافظة الدقهلية من مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم وهم في طريقهم للعمل بمصانع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ الدقهلية بعد وصوله إلى بورسعيد ظهر اليوم إلى المصابين في الحادث بمستشفى بورسعيد العام بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال محافظ الدقهلية أنه اصطحب معه عند حضوره لبورسعيد فريق طبي متكامل للمساعدة في علاج المصابين ولكنه وجد أن أبناء بورسعيد من القيادات وعلى رأسها محافظ بورسعيد ورجال الأمن ومديرية الصحة قاموا بكل ما يلزم وأدوا واجبهم على أحسن ما يكون الأداء دون الحاجة إلى أي مساعدة إضافية من خارج المحافظة.

وقدم الدكتور شعراوي الشكر للواء عادل الغضبان والعاملين بالمحافظة على هذا الأداء والرعاية الكاملة التي قدموها لأبناء الدقهلية من مصابي الحادث.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه لا شكر على واجب، وأن المصابين في الحادث هم أبناؤنا وقد حرصت على الاطمئنان عليهم بنفسي على توافر كل الخدمات وأكياس الدم لإنقاذ المصابين وكذلك متابعة إنهاء إجراءات شهداء الحادث، وقدم المحافظ خالص التعازي لأسرهم سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما أكد أن الرعاية الطبية ستستمر على أعلى مستوى للمصابين حتى يمن المولى عليهم بالشفاء في القريب العاجل بمشيئة الله.

وأشاد المحافظ بسرعة التحرك من القائمين على مرفق الإسعاف وأطقم الطوارئ بالمستشفى العام والأطقم التي تم استدعاؤها من مستشفى الزهور في التعامل الفوري مع الحادث فور وقوعة وطالب باستمرار الرعاية الفائقة للمصابين على مدى 24 ساعة ومن كبار الأطباء للمتابعة الأولية للمصابين في هذه المرحلة من العلاج.