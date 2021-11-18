محافظات قررت تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

قررت عدة محافظات تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية بـ 6 محافظات

وتشمل المحافظات المقرر تعطيل الدراسة بها لسوء الأحوال الجوية 6 محافظات هي الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، ودمياط.

يأتي ذلك على خلفية تقارير صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع تعرض عدد من المحافظات الساحلية لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة.

وبناء عليه أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرارا بتعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية بالمدارس.

وذلك يوم السبت القادم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الدقهلية: منح إجازة للطلاب بالتعليم قبل الجامعي



وأعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن منح إجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعى يوم السبت المقبل، حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

الإسكندرية تعطل الدراسة بجميع المدارس في نطاق المحافظة

كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ لإسكندرية تعطيل الدراسة بسبب توقعات الأرصاد الجوية.

وذلك بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. صورة أرشيفية لسوء الأحوال الجوية

ويستثنى من ذلك القرار ، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

البحيرة: تعطيل الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية

ومن جانبه قرر اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة تعطيل الدراسة يوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة.

كما يشمل قرار تعطيل الدراسة المعاهد الأزهرية وذلك للطلاب والمعلمون بنطاق المحافظة .

مطروح: تعليق الدراسة لحين استقرار الأحوال الجوية

كما أعلنت محافظة مطروح تعليق الدراسة بالمدارس اعتبارا من يوم السبت المقبل 20 نوفمبر ، ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وقرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية يوم السبت القادم.

وينطبق القرار عل جميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة بصفه مبدئية.

دمياط: تعليق الدراسة يومي السبت والأحد

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد القادمين، وذلك بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وذلك على عدة مناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح -البحيرة – كفر الشيخ ).

وطبقا لهيئة الأرصاد قد تكون الأمطار مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح، وذلك إعتباراً من فجر يوم السبت 20 نوفمبر.