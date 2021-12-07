محافظات تقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

قررت محافظتا الإسكندرية ، ومرسي مطروح تعطيل الدراسة غدا لسوء الاحوال الجوية. كما قررت المحافظتان تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي، واستكمالها في وقت لاحق . تعطيل الدراسة بمحافظة الاسكندرية وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليق الدراسة غداً 8 ديسمبر…

قررت محافظتا الإسكندرية ، ومرسي مطروح تعطيل الدراسة غدا لسوء الاحوال الجوية.

كما قررت المحافظتان تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي، واستكمالها في وقت لاحق .

تعطيل الدراسة بمحافظة الاسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليق الدراسة غداً 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية .

واشار بيان صادر عن المحافظة إلي أن القرار يشمل الطلاب والمعلمين. صورة أرشيفية لسوء الأحوال الجوية

ولفت محافظ الإسكندرية الي ان قرار تعطيل الدراسة يأتي نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

كما قررت محافظة الإسكندرية تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء ٨ ديسمبر.

على أن يجري استئناف امتحانات الصف الرابع الابتدائي اعتبارًا من بعد غد الخميس 9 ديسمبر، وفق الجدول المعلن سابقا.

وسيتم عقد امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي ، يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر.

محافظ مطروح يقرر تعليق الدراسة لسوء الاحوال

كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الاربعاء ٨ ديسمبر ، بجميع مدارس المحافظة ، على مستوى الطلاب والمعلمين.

وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية مع تاجيل امتحان اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي الى يوم الأحد القادم ١٢ ديسمبر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يسود البلاد حالة من عدم استقرار الاحوال الجوية، اليوم وغدا .

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وقد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة.

ونشرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية اليوم تحذير من تقلبات الطقس ، نظرا لنشاط شديد للرياح تتبعه عاصفة ترابية على معظم أنحاء البلاد.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلي نشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط.

مما يؤدي إلى إثارة الرمال والاتربة علي السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.