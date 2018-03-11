محافظات بدأت زراعة القطن.. تعرف عليها

الصاوي أحمدأكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن، بدء زراعة القطن المبكر ورمي البذرة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج، فضلا عن استعدادات مزارعي الشرقية من الوجه البحري لرمي البذرة خلال الأسبوع الجاري، كما تستعد بقية المحافظات في زراعة المحصول خلال الفترة المقبلة.وأوضح

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن، بدء زراعة القطن المبكر ورمي البذرة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج، فضلا عن استعدادات مزارعي الشرقية من الوجه البحري لرمي البذرة خلال الأسبوع الجاري، كما تستعد بقية المحافظات في زراعة المحصول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس معهد القطن أن زراعة القطن في الغربية والمنوفية وكفر الشيخ سيكون في الفترة من 20 مارس إلى أول أبريل.

وأكد “عبدالعظيم” أن وزارة الزراعة بدأت استعدادتها لاستقبال موسم القطن الجديد، حيث تم توفير بذرة تكفي لزراعة 600 ألف فدان مستهدفة، بعد نجاح إبرام تعاقدات على 350 ألف قنطار قطن في محافظات الصعيد، وهي المنيا وبني سويف والفيوم مبرمة لبعض شركات الغزل، ومن المتوقع في حال الوصول للمساحات المستهدفة من الزراعة أن يصل الإنتاج لـ4 ملايين قنطار.

وطبقا لمدير معهد القطن فإن الالتزام بمواعيد الزراعة هي العامل الأهم في زيادة الإنتاجية، بينما ينتظر مزارعون قليلون الانتهاء من إخلاء أرضهم من القمح ومن ثم زراعة القطن، وبالتالي تنخفض إنتاجية الفدان.

وتبدأ زراعة القطن رسميا منتصف مارس من كل عام والجني في منتصف أغسطس، وارتفعت مساحة القطن في الموسم الماضي لـ220 ألف فدان أنتجت ما يقرب 1.7 مليون قنطار قطن بزيادة 600 ألف قنطار عن الموسم الأسبق.

ويتم الشراء من قبل أطراف التعاقد بسعر السوق اليومي ويتم اللجوء لسعر الضمان في حالة وجود انتكاسة في الأسعار فقط.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أنه تم توفير بذرة إكثار تكفى لزراعة 600 ألف فدان، وتطبيق السياسة الصنفية التى تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع، وتفعيل الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.

وأوضح “حمادة” أنه تم نشر الأصناف الجديد عالية الإنتاجية، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف (جيزة 86 – جيزة 87 – جيزة 88-90-92-93-94-95-96) التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج مما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.

وأعلنت الحكومة مؤخرا تحديد سعر ضمان للمحصول 2500 جنيه للوجه القبلي لأصناف جيزة 90 وجيزة 95 ، و2700 جنيه للقبلى، لأصناف جيزة 86 و94 على أن يكون البيع الفعلي بأسعار السوق، كما تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار الضمان فى حال انخفاض الأسعار.