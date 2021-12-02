ثقافة وفنون

محاضرة للمخرج الصربي إمير كوستوريتسا في مهرجان القاهرة السينمائي

ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما اليوم
رحاب صبحي 1:11 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 1:11 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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يعقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاضرة للمخرج الصربي إمير كوستوريتسا.

ومن المقرر أن يتحدث خلال تلك الجلسة التي ستقام في الفترة من 13:00 إلى 14:30، المحاضر دوبرافكا لاكيتش.

 تقام المحاضرة في دار الأوبرا المصرية، وستكون متاجه للجمهور العام وحاملي البطاقات.

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إمير كوستوريتسا، هو أحد أبرز المخرجين في صربيا، إذ حصدت أفلامه جوائز عديدة من كبرى المهرجانات الدولية، من بينها حصوله مرتين على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، عن فيلميه “When Father Was Away on Business” و”Underground”، وجائزة الدب الفضي من مهرجان برلين، عن فيلمه “Arizona Dream”، فيما حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عن فيلمه “Time of the Gypsies”. كما تم اختياره عام 1993 كعضو لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، فيما أصبح رئيسا للجنة تحكيم نفس المهرجان عام 2005.

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بقلم رحاب صبحي

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