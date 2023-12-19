محاضرة لطلاب جامعة قناة السويس عن تطوير بحيرة البردويل

نظَّم طلاب قسم علوم البحار بالإسماعيلية التابع لجامعة قناة السويس والبالغ عددهم 35 طالبا زيارة علمية إلى إدارة بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، يرافقهم الأستاذ الدكتور محمد مسعد رئيس قسم علوم البحار، ولفيف من الأساتذة في علوم البحار والمدرسين والمعيدين بالقسم، كان في استقبالهم الدكتور شكري سالمان مدير إدارة بحيرة البردويل.

تخلل الزيارة محاضرة علمية للطلاب وتعريفهم ببحيرة البردويل والآثار الإيجابية من عملية التطوير التي تمت داخل البحيرة ، وتعريفهم بحرف الصيد المستخدمة وأنواع الأسماك التي تتميز بها البحيرة.

كما قام الدكتور شكري سالمان مدير البحيرة يرافقه المهندس احمد حمدان مدير مشروع أعمال التطوير بشركة القناة لأعمال الموانئ، باصطحاب الطلاب في زيارة لتفقد كراكات التشغيل وشرح مفصل لكيفية عمل الكراكات ، وما تم إنجازه في الفترة السابقة.

وعقب الزيارة قام الطلاب بزيارة قسم البحوث داخل الإدارة ، وقام مهندسو البحوث بشرح عملي على أجهزة قسم البحوث وكيفية أخذ عينات ، تلاها جولة داخل مرسى الصيد للتعرف على حرف الصيد وأنواع شباك الصيد وطريقة الصيد.

وأشاد الطلاب بالاستقبال الجيد من قِبل الجهاز ، ممثلًا في إدارة بحيرة البردويل ، وأعربوا عن خالص شكرهم وامتنانهم إلى السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز لحرصه على الاهتمام بتوعية طلاب الجامعات بكل المعلومات عن البحيرات المصرية.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبناها السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية نحو تفعيل التعاون بين الجهاز والجامعات المختلفة في مجال البحث العلمي وإثراء الجانب المعرفي، فضلًا عن المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتحسين جودة المياه بها، وتبني خطة إدارة عملية الصيد والتوازن البيئي للبحيرة.