محاضرة فيديو للاعبى الأهلى عقب المران الجماعي استعدادا للإسماعيلي

على المصرى يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع…



على المصرى

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المصرى الممتاز.

ويقوم الجهاز الفني خلال المحاضرة، بشرح نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال مبارياته السابقة، إلى جانب تكليف اللاعبين بمهام محددة خلال اللقاء، علما بأن الفريق سافر إلى الإسكندرية ظهر اليوم الاثنين، بعدما فضل الجهاز الفني خوض مرانه الأخير على ملعب المباراة.

من جانبه، قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، إن الجهاز الفني قام بدراسة الإسماعيلي بشكل جيدا؛ استعدادا للمباراة، مؤكدا أن المباراة في غاية الأهمية وتعد خطوة جادة ضمن سلسلة من الخطوات التي يقطعها الأهلي نحو الفوز باللقب والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل؛ من أجل استمرار العروض الطيبة التي يقدمها الاهلي والتي مكنته مؤخرا من الانفراد بصدارة الدوري، وشدد على أن الفريق جاهز تماما للمباراة رغم غياب العديد من العناصر المؤثرة؛ أمثال أحمد فتحي وسعد سمير ومروان محسن ورامي ربيعة وكريم نيدفيد ، مشيرا إلى أن الاهلي يمتلك البديل الجاهز في كل مركز، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، فالجميع على مستوى واحد من الكفاءة والخبرة.