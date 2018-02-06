محاضرة فيديو فى مران الأهلى والبدري يعقد جلسة مع باكا

تدريبات تأهيلية لسليمان.. وأسامة مصطفى طبيبًا مؤقتا على المصرى عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو، قبل بداية مران الفريق عصر اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، استغرقت 30 دقيقة؛ شرح خلالها

تدريبات تأهيلية لسليمان.. وأسامة مصطفى طبيبًا مؤقتا





على المصرى

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو، قبل بداية مران الفريق عصر اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، استغرقت 30 دقيقة؛ شرح خلالها للاعبين نقاط القوة والضعف في ذئاب الجبل، والتكليفات المحددة لكل لاعب وفقا لخطة المباراة وأداء المنافس.

وحرص البدري على الاجتماع باللاعبين في أرض الملعب لمدة ١٠ دقائق أخرى، قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الأمور الفنية، استعدادا للمباراة التى ستقام يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني، جلسة خاصة مع الجنوب أفريقى باكامانى ماهلامبي لاعب الفريق، خلال المران، استغرقت 5 دقائق، شرح خلالها البدري للاعب العديد من المهام الهجومية، وكيفية تحركه داخل الملعب.

وأختتم المران بتقسيمة أجراها الجهاز الفنى، أوقفها المدير الفني التقسيمة أكثر من مرة ؛ لتنفيذ بعض الجمل الفنية للاعبي خطي الهجوم والدفاع، حيث طلب البدري من اللاعبين في كل مرة الالتزام بالتعليمات دفاعًا وهجومًا.

وأدى لاعبو الأهلي الأساسيون الذين خاضوا مباراة الاتحاد السكندري، تدريبات استشفائية في المران، حضرها أحمد فتحي وعبدالله السعيد ومحمد هاني وأحمد حمودي والنيجيرى جونيور أجايي والمغربى وليد أزارو وباسم علي وأيمن أشرف وعمرو السولية.

وخاض وليد سليمان، لاعب الفريق، تدريباته التأهيلية علي هامش المران، للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، حيث يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق أمس وغادر على إثرها المران.

وواصل الثنائى سعد الدين سمير، ومروان محسن، لاعبا الفريق، تدريباتهم التأهيلية على هامش المران، حيث يعانى الأول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يشكو الثانى من التواء في الكاحل، وأدت الاصابتين لغيابهما عن تدريبات الفريق الجماعية الفترة الماضية.

فيما واصل أحمد حمدي، لاعب الفريق، أداء تدريباته التأهيلية على هامش المران، حيث يعاني اللاعب الشاب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، غاب على أثرها عن مران الفريق الفترة الماضية، على أن يحدد الجهاز الفنى موقفه من اللقاء المقبل، بناء على توصية طبية.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي منح علي معلول الظهير الأيسر للفريق، ٤٨ ساعة لأداء تدريبات بدنية في الجيمانزيوم بشكل منفرد ، على يبدأ تدريبات الكرة تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وأدى اليوم الثلاثاء، تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية، غادر بسببها مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

وكلف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، الدكتور أسامة مصطفى طبيب فريق الشباب بالقلعة الحمراء، للقيام بمهام عمله خلال الفترة المقبلة لحين عودته من ألمانيا، حيث يرافق محمود لاعب الفريق المدافع رامي ربيعة، في رحلة سفره للخضوع لفحوصات طبية في ألمانيا.