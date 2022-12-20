«محاصرة الظواهر السلبية للإرهاب».. كواليس اجتماع وزير الداخلية بنظيره اللبناني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الثلاثاء- بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وشدد على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية بشتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان للقاهرة، مشددًا على حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات

بالمجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.