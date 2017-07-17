محاربة الفساد ومراجعة التراخيص أبرز مقترحات ضمان السلامة على الطرق

أحمد شوقينظّمت شركة موتورز مصر، ظهر اليوم، مائدة مستديرة حول سلامة الطرق، حيث شارك فيها ممثلون عن الشركة والمجتمع المدني والعديد من المؤسسات الإعلامية؛ بغرض تبادل المقترحات والأفكار فيما يتعلق بتقليل عدد حوادث الطريق وزيادة وعي المواطنين حول سلامتهم الشخصية.وفيما يلي قائمة بأهم المقترحات التي

أحمد شوقي

نظّمت شركة موتورز مصر، ظهر اليوم، مائدة مستديرة حول سلامة الطرق، حيث شارك فيها ممثلون عن الشركة والمجتمع المدني والعديد من المؤسسات الإعلامية؛ بغرض تبادل المقترحات والأفكار فيما يتعلق بتقليل عدد حوادث الطريق وزيادة وعي المواطنين حول سلامتهم الشخصية.





وفيما يلي قائمة بأهم المقترحات التي تقدَّم بها المشاركون:

1- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على الفساد في منح التراخيص الخاصة بالمركبات أو تراخيص القيادة، الأمر الذي يتطلب منع تدخل العنصر البشري تمامًا في عملية ضبط المرور من خلال تطبيق نظام النقط المتمثل في تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية تُرتكب من قائد المركبة. وعندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عليها المخالف لمستوى معين يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها. ويتوقع النص على هذا النظام في قانون المرور الجديد.

2- إعادة الاختبارات لقائدي المركبات عند تجديد الرخص، بحيث تجرى لهم اختبارات طبية ونفسية وفنية؛ للتأكد من شروط منح الرخص؛ لتجاوز حالات الحصول على الرخص دون أحقية وسحبها من غير المستحقين.

3- تشديد الرقابة على المركبات العاملة بالفعل في الشوارع المصرية وإيقاف الوحدات غير المؤهلة منها وإلزام قائديها بتطويرها بشكل مستمر وتغيير المكونات المتهالكة منها، خاصة الإطارات التي انقضى عمرها الافتراضي.

4- إلغاء تراخيص المدارس الخاصة لتعليم القيادة؛ نظرًا لاعتماد بعضها على مدربين غير مؤهلين؛ وكذلك إلغاء مدارس المرور، على أن تسند هذه المهمة إلى شركة متخصصة تحت إشراف الإدارة العامة للمرور مباشرة، بحيث تتولى الأخيرة وضع الاشتراطات والمعايير المطلوبة وتراقب تطبيقها من جانب الشركة، تأسيس شركات السيارات وحدات داخلها للتدريب على القيادة من خلال مدربين مؤهلين، مقابل رسوم مالية.

5- تسليط وسائل الإعلام الضوء على السلبيات في منظومة العمل الرسمية ذات الصلة بالمرور؛ لدفع المسئولين لتصحيح الأخطاء؛ خوفًا من التعرض للمساءلة؛ على أن يتم التواصل المباشر معهم لاطلاعهم على المقترحات والحلول للمشكلات المرورية.

6- تدشين حملات توعية للشرائح المختلفة من قائدي المركبات؛ لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم والالتزام بقواعد المرور من خلال توزيع الدعايا والكتيبات عليهم متضمنة التحذيرات من الأخطاء وتداعيات ومخاطر حوادث الطرق، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي من خلال استهداف شرائح معينة من السائقين على فترات زمنية ممتدة، فيتم البدء بسائق النقل الثقيل، ثم السيارات الأجرة.. وهكذا. ويتزامن مع ذلك العمل على رفع مستوى الوعي لدى الشرائح المجتمعية المختلفة، بدءًا من المدارس من خلال تخصيص دروس للتوعية بقواعد المرور أو تدشين منهج دراسي بذلك.

7- قيام الدولة بتطوير البنية التحتية للمرور في مصر، متضمنة: تحديث شبكة الطرق، وتشديد إجراءات الرقابة عليها من خلال الكاميرات، تطبيق معايير المواصفات والجودة على المركبات بمختلف أنواعها سواء المستوردة أو المجمعة محليًّا، على أن تحجب التراخيص عن السيارات غير الملتزمة وكذلك يتم تشديد وتنفيذ عقوبات المخالفات المرورية، على أن يكون ذلك مسبوقًا بحملات توعية بالقيادة السليمة والآمنة.

8- إعادة هندسة الطرق في مصر بحيث يتم تخصيص حارات لحالات الطوارئ مثل الإسعاف والنجدة وحارات لسيارات النقل الجماعي، وأخرى لسيارات نقل البضائع، فضلًا عن تطوير الطرقات الداخلية بالمدن وعدم الاكتفاء بإقامة الطرق الجديدة بين المحافظات.

9- تقليل عدد سيارات نقل البضائع على الطرق من خلال إحياء العودة إلى استخدام السكك الحديدية والنقل النهري اللذين كانا يستحوذان على الغالبية العظمى من البضائع المنقولة بين محافظات الجمهورية المختلفة.

10- تأسيس مجلس أعلى للسلامة على الطرق يتمتع بكل الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بمهامه.

ورغم أهمية هذه التوصيات يبقى العنصر الأهم وهو كيفية النزول بها إلى أرض الواقع وتطبيقها. ربما تكون الحلقة الأهم في ذلك هي إيقاف مسلسل الفساد في منظومة المرور بدءًا من الحصول على التراخيص وصولًا لرجل المرور الذي يتولى الخدمة في الشارع؛ لأنه في مناخ تسوده النزاهة سيكون من السهل القيام بالخطوات الأخرى.