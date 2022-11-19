محادثات قمة المناخ في مصر تقترب من التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة

اقتربت محادثات المناخ في مصر “كوب 27″، من التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بعدما كانت على وشك الانهيار صباح السبت، إذ يبدو أن هناك تقدماً نحو اتفاق تاريخي تحصل بموجبه الدول الفقيرة على تمويل مقابل الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري,

ينص الاقتراح على إنشاء صندوق جديد في العام المقبل لتغطية تكاليف الكوارث المناخية. وفي المقابل ، ضغطت أوروبا من أجل لغة أكثر صرامة بشأن خفض الانبعاثات.

وبعد ساعات من الجدل مع دول مترددة، بما في ذلك الصين والبرازيل والمملكة العربية السعودية، تم الاتفاق على تغييرات في هذا الجزء من الاتفاق، ما جعل النص النهائي في متناول اليد.

قال وزير الطاقة النرويجي، إسبين بارث إيدي: “أشعر بتفاؤل حذر في هذه المرحلة”.

محادثات المناخ تقترب من التوصل لاتفاق

كانت مباحثات اليوم قد بدأت بتهديد من رئيس شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز بالانسحاب من المفاوضات في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر ، بما يهدد باحتمال أن يكون هذا هو أول اجتماع سنوي لمؤتمر الأطراف منذ أكثر من عقد، لا يتم التوصل فيه إلى اتفاق.

لقد كان تيمرمانز أول شخصية رئيسية في القمة، تتحرك في محاولة لتحقيق تقدم من خلال صفقة كبرى تتم فيها مبادلة الوعد بتعويض الخسائر والأضرار، بموقف أكثر تشدداً بشأن الانبعاثات.

قال تيمرمانز وسط مجوعة من وزراء الطاقة الأوروبيين: “الاتحاد الأوروبي متحد بشأن طموحنا والمضي قدماً والبناء على ما تحقق وتم الاتفاق عليه في جلاسكو.. رسالتنا إلى الشركاء واضحة: لا يمكننا إعلان وأد فكرة الـ1.5 درجة مئوية هنا وفي هذا اليوم”.

جاء التقدم الذي تحقق بشأن مسألة “الخسائر والأضرار”، مع إضافة عبارة تضمن أن الأموال ستذهب إلى البلدان الأكثر ضعفاً حصراً، مثل الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نمواً. يتضمن النص أيضاً عبارة مرجعية تسمح بأن يشمل ذلك دولاً أخرى – مثل الصين – تساهم في حل المشكلة.

بلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها

لم يتضمن النص النهائي الطلب الأوروبي المتعلق ببلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها بحلول عام 2025 والتعهد بخفض كل أنواع الوقود الأحفوري تدريجياً، إلا أن العمل جار للتوصل إلى لغة يمكن أن تهدئ المخاوف الأوروبية.

قالت المملكة المتحدة، وهي حليف رئيسي للاتحاد الأوروبي بشأن المناخ، إن النص الأخير يهدد بتراجع الإجراءات المناخية ودفعها إلى الوراء مقارنة مع ما تحقق في جلاسكو، في إشارة إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات بشأن خفض الوقود الأحفوري قبل أن تتمكن أوروبا من توقيع الاتفاق.

قال ألوك شارما ، كبير المفاوضين من المملكة المتحدة، والذي كان رئيساً لمؤتمر الأطراف العام الماضي في المدينة الاسكتلندية: “النص في الوقت الحالي لا يتجاوز جلاسكو، ولا يأخذنا حتى إلى جلاسكو”.

مع ذلك ، فقد لاقت الصفقة الخاصة بالخسائر والأضرار، استحسان الوفود الأفريقية التي تلقت وعوداً بالتعويضات قبل انطلاق القمة.

قال إفرايم مويبيا شيتيما، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة: “إنه نصر، ليس فقط لأفريقيا، بل وللدول النامية.. سنعود إلى بلادنا فرحين”.

من جهتها، قالت وزيرة البيئة في جنوب إفريقيا، باربرا كريسي، إن المدفوعات قد تصبح كبيرة في الوقت المناسب.

تقريب وجهات النظر

قال رئيس القمة ووزير الخارجية المصري، سامح شكري للصحفيين، اليوم السبت، إن رئاسة الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف عملت طوال الليل على جمع وجهات النظر من مختلف البلدان والتوصل إلى نص يوازن بين جميع الآراء.

أضاف “شكري”: “أشارت الأغلبية الساحقة من الأطراف لي أنهم يعتبرون النص متوازناً، وأنه يشكّل تقدماً قد يؤدي إلى توافق في الآراء”.

تابع: “لكل طرف الحق الكامل في الانضمام إلى توافق أو عدم الانضمام إلى توافق الآراء”.

جاء دفاع “شكري” وسط موجة من توجيه أصابع الاتهام من جانب المندوبين والمراقبين في المؤتمر، الذين كانوا بالفعل يستعدون لانهيار محتمل في المحادثات التي قد تدمر الثقة في عملية مفاوضات المناخ متعددة الأطراف.

“أخشى أن يشهد اليوم البداية في لعبة إلقاء اللوم لأقول إن هذا المؤتمر ينهار، وفشلنا ليس فقط في الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، ولكن فشلنا في الحفاظ على العملية المتعددة الأطراف لتكون قادرة على الاستمرار في اتخاذ قرارات أفضل للمضي قُدماً”، حسبما قال سيمون لويس، أستاذ علوم التغيير العالمي في كلية لندن الجامعية.