محادثات التطبيع مستمرة مع إسرائيل.. وزير الاستثمار السعودي يستبعد استخدام النفط لفرض وقف لإطلاق النار في غزة

استبعد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مشاركته في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة استخدام النفط لفرض وقف لإطلاق النار في غزة ، مشددا على إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل كان مطروحا على الطاولة ويظل مطروحا على الطاولة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف:« هذه رؤية السعودية منذ عقود للمضي قدما نحو شرق أوسط طبيعي حيث تكون جميع الدول لديها علاقات طبيعية وتركز على الازدهار الاقتصادي».

وعلت قهقهات الفالح مستبعدا استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف جيوسياسية والضغط باستخدام سعر النفط مثلا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

وأردف:« حسنا وقبل كل شئ، هذا ليس من صلاحياتي. هذه ليست مسؤولياتي.. يمكنني أن أخبرك أن ذلك ليس مطروحا على الطاولة، المملكة العربية السعودية تحاول البحث عن السلام من خلال الحوار».

وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح على أن المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستستمر، على الرغم من انتقادات المملكة للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولكنها ستكون مشروطة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية».

وأضاف: «كان ذلك مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا ومن الواضح أن الانتكاسة التي حدثت في الشهر الماضي أوضحت سبب إصرار السعودية على أن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط»،وأعلن الفالح أن المملكة ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حسبما ذكرت«رويترز».