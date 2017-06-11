مجهولون يطلقون النار على رئيس مباحث شربين وسائقه في الدقهلية

متابعات:أطلق مجهولون النار على رئيس مباحث شربين وسائقه بالدقهلية، مساء الأحد، مما تسبب في إصابتهما بطلقات بالبطن والساق وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث، بإطلاق مجهولين النار على المقدم

متابعات:

أطلق مجهولون النار على رئيس مباحث شربين وسائقه بالدقهلية، مساء الأحد، مما تسبب في إصابتهما بطلقات بالبطن والساق وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.





تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث، بإطلاق مجهولين النار على المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، على طريق «المنصورة- شربين الشرقي» بالقرب من قرية بداوي مما تسبب في إصابته هو وسائقه.

وقال مصدر طبي إن الضابط أصيب بطلقات في البطن والساق، وأصيب سائقه بطلقة في اليد، ويخضعان لجراحة بمستشفى الطوارئ.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث وقيادات المديرية للمستشفى لمتابعة حالة الضابط والسائق.