مجموعةFSG Developments تفتح باب الحجز في المرحلة الأولى بمشروع Palma mall

أعلنت مجموعة FSG Developments فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى من مشروعها الجديد PALMA MALL بمنطقة داون تاون في العاصمة الإدارية بنشاط تجاري إداري بإجمالي مساحة حوالي 45 ألف متر مسطح بنسبة بنائية 30% فقط، بهدف توفير أكبر مساحة من المسطحات الخضراء.

وقال مايكل الأسيوطي رئيس مجموعة FSG Developments ، إن المشروع الجديد هو السادس للمجموعة في العاصمة الإدارية الجديدة ويتم تنفيذه تحت إشراف مكتب الاستشاري الهندسي IEC ، فيما تتولى شركة MRBمهام التشغيل، ويأتي تأكيداً لنجاح المجموعة في مشروعاتها السابقة والتي كانت لها بصمة مميزة في السوق العقارية.

من جانبه، قال المهندس طارق صبري المدير التنفيذي للمجموعة، إن اجمالي مساحة وحدات المشروع 45 ألف متر مسطح وهو مكون من دور أرضي و14 دور متكرر ويضم جراج متعدد الطوابق مزود بنظام وتم Smart Parking Systemوتم تصميم مداخل منفصلة للوحدات التجارية وهي من الدور الأرضي حتى الدور الثالث وبعيداً عن الوحدات الإدارية المخصص لها من الدور الرابع حتى الدور الـ13 ، بينما تم تخصيص الدور الـ14 مكاتب إدارية بإطلالة بانورامية.

وأشار صبري إلى الموقع المتميز لمشروع «بالما مول» والذي يطل مباشرة على الحديقة المركزية بواجهة تمتد لأكثر من 300 متر، لافتا إلى أن المول تم طرح وحداته بالتقسيط حتى 10 سنوات وبأقل مقدم للحجز وهو 5%، لافتاً إلى أن المجموعة وقعت بالفعل عقود إيجار لعدد من العلامات التجارية الشهيرة أبرزها سلسلة مطاعم وكافيهات ( بوخاريست – وردة – نعومي ).

وتمتلك الشركة مجموعة من المشاريع المقامة في العاصمة الإدارية و منها كمبوند فلوريا ومولات ريكسوز وايفيرا وسيفنتي وبلو مول الذي سيتم افتتاحه في الربع الأول في 2024.