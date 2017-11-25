مجموعة Swiss in: فندق العريش يعمل رغم هجوم سيناء

هاجر عمران قال أنطون جودز رئيس مجلس إدارة مجموعة swiss in السويسرية المتخصصة فى إدارة الفنادق إن الفندق الذى تديره المجموعة فى العريش لا يزال يعمل بشكل طبيعى حتى بعد هجوم مسجد الروضة أمس إلا أن نسب الإشغال به ليست…

هاجر عمران

قال أنطون جودز رئيس مجلس إدارة مجموعة swiss in السويسرية المتخصصة فى إدارة الفنادق إن الفندق الذى تديره المجموعة فى العريش لا يزال يعمل بشكل طبيعى حتى بعد هجوم مسجد الروضة أمس إلا أن نسب الإشغال به ليست كبيرة و يشمل عددا ضئيلا من الضيوف فى معظم أوقات العام.

وأضاف جودز فى تصريح لـ”المال” أن الأجانب على معرفة بحقيقة الأوضاع الأمنية فى شمال سيناء كما أن عدد من الدول حذر بشكل مسبق من السفر هناك غير أن تكرار الحوادث فى المنطقة له تأثير سلبى على توافد الوفود السياحية إلى السوق المصرية بشكل عام

وأشار إلى أن هذه المنطقة من البلاد دائما ما تشهد أحداثا إرهابية كل فترة.

ووفق بيان أصدرته النيابة العامة اليوم ، ارتفعت أعداد الضحايا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، لتصل إلى 305 شهداء من بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 آخرين مقابل نحو 200 تم إعلانها فى وقت متأخر أمس