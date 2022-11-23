مجموعة «QNB» و«الخليجية للبحث والتطوير» تبحثان الفرص المتاحة والتعاون في «التحول للأخضر»

التقى ممثلوا مجموعة QNB في مؤتمر قمة المناخ COP27 مع ممثلي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير(جورد)، في الجناح الخاص بالمنظمة في المنطقة الخضراء والتي تعد منصة لاستيعاب المستثمرين والمجتمع المدني والحكومات وغيرها، وتم خلال الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة وجوانب التعاون في التحول للأخضر والمستدام من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية التي تربط جورد ومجموعة QNB.

وقد حضر الاجتماع كلا من محمد بدير، الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، وطارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذي، إيهاب رأفت، الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير.

ويشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، هي مؤسسة غير ربحية تقود التحول نحو بيئة مستدامة ومنخفضة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في قطر.

وتتعاون مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع جورد لتعزيز ممارسات البناء المستدام باستخدام النظام العالمي لتقييم الاستدامة “جي ساس” ، وكجزء من هذا التعاون، يقدم QNB عروضا ترويجية للرهن العقاري الأخضر للمشاريع العقارية التي تسعى للحصول على شهادات المباني الخضراء في إطار عمل منظومة “جي ساس”.

وبهذا تعد مجموعة QNB الأولى من نوعها في المنطقة في المساهمة في تطبيق معايير “جي ساس” كجزء من جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتفانيها لعملائها لتقديم حلول مبتكرة دائما من خلال منتجاتها وخدماتها.

وتعزز هذه الاتفاقية جهود مجموعة QNB في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال منتجاتها وخدماتها الفريدة التي تشجع على تغيير سلوك المستهلك نحو ممارسة أكثر استدامة.