مجموعة QNB تكشف استعداداتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

كشفت مجموعة QNB الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2022 ™ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تفاصيل استعداداتها وتحضيراتها للبطولة المرتقبة، والفعاليات التي ستنظمها والمبادرات والمنتجات والخدمات المميزة التي تم تجهيزها مع اقتراب موعد انطلاق أول مونديال في الشرق الأوسط وأول مونديال يقام على أرض عربية.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB عبدالله مبارك آل خليفة، على أهمية تواجد المجموعة كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022 ™ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقال:” لقد كان البنك داعماً رسمياً للجنة ملف قطر عندما تم تقديمه عام 2010، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل على تعزيز ثقافة الرياضة مع الدولة جنباً بجنب، وإبراز المجموعة كمؤسسة مالية قطرية عالمية في دعمها للعديد من الرياضات المحلية والدولية، واليوم هو حصاد ما قدمناه طوال هذه السنوات لترسيخ دور مسؤولياتنا الاجتماعية نحو هذا العرس الرياضي العالمي المميز”.

وأشار عبدالله آل خليفة إلى الجهود التي تبذلها المجموعة خلال هذه الفترة في تقديم تجربة جديدة مختلفة تبهر زوار قطر وتؤكد على قوة مؤسساتنا الوطنية ذات الطابع العالمي على خلق التغيير والتطوير في أكبر المحافل الرياضية محليا ودوليا، وإبرازها بشكل يليق بمؤسستنا ودولتنا الحبيبة قطر، لاسيما وأن هذه البطولة تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد المحلي ومنطقة الشرق الأوسط.

وشكلت مجموعة QNB ، لجنة عليا لتنظيم فعالياتها خلال بطولة كأس العالم من كبار المسؤولين في البنك، بهدف تفعيل جميع الفعاليات والمتطلبات خلال فترة البطولة.

ويشار إلى أنه تم بالفعل تجربة والتأكد من استعدادات البنك للفعاليات في مونديال 2022، من خلال كأس العرب في العام الماضي، وتقوم اللجنة حاليا بعمل حملات ترويجية للبطولة لزيادة الوعي بأهميتها من خلال الإعلان عبر فروعها محليا ودوليا.

وأعلن عبدالله آل خليفة عن إطلاق عدة مبادرات وأنشطة وفعاليات مختلفة في العديد من فروعنا الخارجية مثل مصر وتونس والسودان وإندونيسيا وغيرها، حيث سيكون لكل فرع تصميم خاص في واجهاته الداخلية والخارجية.”

وإضافة إلى نشاطاتها القائمة في المنطقة، شاركت المجموعة أيضا في الترويج للبطولة على الصعيد الدولي، وتضمن ذلك الإعلانات المخصصة للشاشات واللافتات الترحيبية ومقاطع الفيديو التشويقية في عدة مواقع مميزة مثل مطار جنيف الدولي ومطار لندن هيثرو.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن المجموعة ستكون لها بصمة مختلفة هذا العام، حيث تحمل في طياتها العديد من الأعمال المشتركة منها التوقيع على الشراكات مع مختلف المؤسسات التي من شأنها أن تعزز تواجد المجموعة إضافة إلى الحملات الترويجية المكثفة في جميع أرجاء الدولة.

وتوقع أن تشهد الدولة توافد أعداد كبيرة من الزوار خلال فترة البطولة خاصة بعض المناطق في قطر مثل مدينة لوسيل، حيث يستضيف استاد لوسيل أكبر ملاعب المونديال المباراة النهائية، وهو ما دفعنا لنكثف جهودنا لإبراز علامتنا التجارية في مراكز تواجد المشجعين في عدة مناطق حيوية في الدوحة ومحطة مترو QNB لوسيل، وبلاس فاندوم مول، باعتباره أحدث مركز تسوق في قطر والذي من المتوقع أن يستقبل عدداً كبيراً من الجماهير الرياضية.

وتابع: “سيتم في الأيام القادمة عقد اتفاقية تعاون وشراكة فريدة من نوعها مع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات الدولية للمشاركة في الترويج للبطولة وفعالياتها”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن المجموعة أخذت على عاتقها دعم جهود الدولة في استضافة الحدث العالمي الكبير، وقال” لقد أخذنا على عاتقنا مسؤولية المساهمة في دعم جهود الدولة وفي نجاحها بكل المقاييس في استضافة هذا الحدث، وسنعمل بجهد كبير وبشكل متواصل حتى يسرد التاريخ نجاح البطولة بالشكل الذي يليق باسم قطر ومؤسساتها وهويتها والتي ستكون حاضرة أمام الجميع”.

يشار إلى أنه قد تم التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث للقيام بربط تطبيق بطاقة المشجعين، “هيا”، مع مواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، وذلك لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسلسة لجميع مستخدمي هذه الأجهزة.

وكشف عن تفاصيل استعدادات المجموعة للبطولة من حيث مشاركاتها وتفعيل تواجدها في الحدث الكبير، وأوضح أنه كجزء من فعاليات المجموعة سيشارك QNB في المناطق المخصصة للمشجعين والتي من شأنها أن تجذب عدداً كبيراً من الجماهير خلال بطولة مونديال 2022

وسيكون للمجموعة أيضا جانب من هذه الأنشطة والخدمات الأخرى بجانب البث المباشر لجميع المباريات ليشاهدها المشجعون وسط أجواء حماسية تجمعهم في مكان واحد.

وأوضح أن المجموعة بدأت بتجهيز مهرجان المشجعين FIFA الخاص بعملاء QNB والذي سيتضمن العديد من الفعاليات المميزة والاستثنائية، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام جميع المشجعين والزوار حيث سيتم تصميمه بطريقة تخدم جميع الأنشطة والفعاليات الجانبية وبث المباريات المباشر وكافة التحضيرات الأخرى التي نعمل على تحضيرها لتتماشى مع تطلعات عملائنا وجميع الزوار.

ويتميز تصميم مهرجانات المشجعين FIFA بطابع مستقبلي واستثنائي مما سيجعله تجربة فريدة للزوار، وسنفعل كل ما بوسعنا لنثبت أننا نستطيع جعل هذه النسخة تتخطى كل المقاييس”.

وتطرق إلى المبادرات التي ستطلقها المجموعة لدمج مختلف فئات المجتمع باعتبارهم جزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع،وأشار إلى تعاون المجموعة مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم مبادرة تتيح لهم فرصة حضور مباريات كأس العالم إلى جانب جميع المشجعين في محاولة لجعل التجربة مميزة وشاملة للجميع.

وأضاف: هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المجموعة الموجهة نحو المبادرات الاجتماعية والإنسانية حيث ستقدم لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة حضور بعض المباريات الرئيسية خلال البطولة، بما يضمن سلامتهم وراحتهم في الملاعب.

وأعلن المدير التنفيذي عن تعاون المجموعة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، حيث يتضمن التعاون تنظيم مباراة كرة قدم خاصة بالمكفوفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، وكمبادرة تشجيعية لإشراك هذه الفئة من مشجعي كرة القدم في أجواء البطولة العالمية.

وعن موظفي المجموعة ودورهم في هذه المبادرات، قال الرئيس التنفيذي “حرصنا أيضاً على التركيز على جعل التجربة مميزة لموظفينا ليكونوا جزءًا من الحدث الذي طال انتظاره”.

وأضاف : ” عملنا يداً بيد مع فروعنا في المنطقة وخارجها على عدة مشاريع ومبادرات خاصة بموظفينا على حد سواء مع العملاء والمشجعين.”

وأكد أن جميع هذه المبادرات ستعمل على إبراز تواجدنا كمؤسسة مالية رائدة في مجالها المصرفي وستكون إضافة قيمة لفعاليات الدولة بكوننا جزءا منها، داعيا جميع محبي اللعبة لزيارة فعاليات المجموعة في مختلف المناطق خلال البطولة والاستمتاع بتجربة كروية مختلفة.

وحول الخدمات والحملات الترويجية قال السيد عبدالله آل خليفة : ” أعدت المجموعة خطة منذ سنوات لهذا الحدث من حيث تطوير خدماتها التكنولوجية والتي ستخدم الحضور بشكل مميز خلال استضافة البطولة، ونحن نسعى لتحقيق نسخة ناجحة من بطولة كأس العالم قطر 2022 ™ ، ولذلك خصصنا جميع خدماتنا ومنتجاتنا الرقمية والقوى العاملة لدينا لضمان وضع بصمتنا الراسخة خلال فترة البطولة.

ويشمل هذا الأمر تخصيصنا لأجهزة الصراف الآلي باعتبارنا المزود الوحيد للأجهزة في ملاعب البطولة الثمانية والعديد من المواقع الرئيسية الأخرى التي ستستضيف عدداً كبيراً من الجماهير والمشجعين”.

وأشار إلى إطلاق المجموعة بالتعاون مع FIFA وعدة شركاء آخرين مؤخراً العديد من العروض والحملات، شملت عدة سحوبات للحصول على تذاكر المباريات، والتصاميم المميزة على البطاقات الائتمانية ومسبوقة الدفع، والفعاليات المخصصة لعشاق كرة القدم، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى البطاقات التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الحدث، حيث أكد أن المجموعة تعد أول بنك يصدر بطاقات بشعار كأس العالم FIFA، وذلك بتقديم لكل فئة لديها من العملاء تصميم خاص، بهدف تزويد العملاء بتجربة تتواكب مع أكبر حدث كروي تستضيفه الدولة.

وأشار إلى أن التصاميم ركزت على عناصر معينة خاصة بكأس العالم حيث شملت هذه التصاميم الكأس الرسمي، بتصاميم وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى العناصر المختلفة مثل كرة القدم وحراس المرمى واللاعبين، والتي صممت بألوان وأحجام متنوعة لكل فئة من العملاء.

كما أطلق QNB أيضاً تصميماً خاصاً للبطاقة المسبقة الدفع بشعار “لعيب”، التعويذة الرسمية لمونديال قطر 2022، حيث يعتبر أول بنك في قطر يصدر بطاقة بتعويذة البطولة الرسمية على بطاقاته وتم تحديث جميع البطاقات الرقمية المسبقة الدفع بعد الإعلان عن التصميم المميز، لتصبح جميع البطاقات الرقمية محدثة بتصميم “لعيب” على تطبيق Wallet الذي يحفظ جميع بطاقات العملاء على أجهزتهم الذكية، وذلك بهدف تقديم المنتجات المميزة والحصرية، وتعزيزا لأجواء الحماس في البطولة.