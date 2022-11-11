مجموعة «QNB» تحتفل بتوقيع عدد من الاتفاقات ضمن مشاركتها بمؤتمر المناخ «COP27»

شارك ممثلو مجموعة QNB في عدد من جلسات مؤتمر المناخ، كما نظم البنك جلسة خاصة بمشاركة البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت العنوان “دور البنوك في دعم وتنمية التمويل المستدام”.

جاء ذلك ضمن جلسات مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 6 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري، وبحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم ورؤساء الدول، وبمشاركة واسعة من كبرى المؤسسات الدولية من أجل توحيد الجهود وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم جراء الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجات الحرارة والكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.

بدأت الجلسة بالكلمة الافتتاحية للرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي والتي أعرب فيها عن سعادته بالشراكات الناجحة الممتدة على مدار الأعوام السابقة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

تلاها إلقاء كلمة من يورجن ريجترنك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي أعرب فيها عن تاكيده على حرص البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية على استمرار أوجه الشراكة المثمرة مع بنك QNB الأهلي.

وأعقبها جلسة نقاش تحاور فيها الأستاذ/ طارق فايد – مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذى لقطاعات الاعمال ببنك QNB الأهلي، والذى تحدث باستفاضة عن مجهودات البنك لأنشطة التمويل المستدام.

ومن مجموعة QNB ألقى ليو شي واي تونج رئيس الاستدامة بالمجموعة الضوء بكلمة عن استراتيجيات المجموعة والمنتجات والخدمات التى اطلقتها المجموعة للتمويل المستدام.

وتحدث من البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية الأستاذ/فرانسيس ماليج: العضو المنتدب للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والأستاذة/ مايا هينيركس رئيس استراتيجية المناخ بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذان أكدا على الدعم المتواصل للتمويل المستدام والاستثمارات الخضراء.

وأدارت الجلسة سالي حمدالله، رئيس المؤسسات المالية وعلاقات المراسلين ببنك QNB الأهلي، وقامت بتنسيق الجلسة نيفين محمد، مدير الاستدامة ببنك QNB الأهلي .

اتفاقيات مجموعة QNB

وخلال الجلسة عرضت مجموعة QNB عددًا من قصص النجاح، كما وقع البنك عددًا من الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة ليصل حجم التعاون بين المؤسستين في هذا المجال إلي 185 مليون دولار أمريكي.

برنامج لتمويل مشروعات الشباب

وتضمنت الاتفاقيات برنامج لتمويل مشروعات الشباب بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي متضمنة تقديم الدعم الفني لتلك المشروعات وحوافز استثمارية لضمان سرعة التحول إلي ممارسات الاقتصاد الاخضر.

كما تضمنت الاتفاقيات أيضا دعم فني للبنك لمراجعة سياساته الداخلية الخاصة بالاستدامة وبما يتواكب مع أحدث المماراسات الخاصة بإدارة مخاطر التغييرات المناخية في أنشطته الداخلية والخارجية وخاصة الأنشطة الخاصة بتمكين عملائه من إدارة تلك المخاطر.

مذكرة تفاهم إنترو للموارد المستدامة

ووقع البنك مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترو للموارد المستدامة لدراسة تمويل عدد من مشروعات المجموعة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة لترشيد إستهلاك الغاز الطبيعي وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، وحيث تم الاتفاق المبدئي علي الشروط الخاصة بترتيب تمويل لأول مشروع بمبلغ 200 مليون جنيه مصري.

تمويل محطة طاقة شمسية

ووقع البنك أيضًا عقد تمويل لمحطة طاقة شمسية تابعة لمجموعة إنارة ضمن حزمة تمويلية يتم داراستها لتمويل عدد من المحطات لنفس المجموعة بإجمالي مبلغ 95 مليون جنيه مصري بقطاعات مختلفة، منها القطاع الصناعي والزراعي؛ حيث قام البنك خلال نفس العام بتمويل محطة طاقة شمسية أخري لمجموعة إنارة تعد اكبر محطة علي سطح واحد تم إنشائها في مصر حتي الآن.

وفي هذا السياق، أعرب محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، عن تقديره واعتزازه لمشاركة المجموعة وبنك QNB الأهلي في مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر، وتتعلق به عيون العالم وآذانه لسماع صوت مصر وأفريقيا الداعي إلى مستقبل أفضل.

وأضاف أن مجموعة QNB بصفتها أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل على تعزيز الازدهار والنمو المستدام في المجتمعات التي تخدمها وتتواجد بها، والذي يمنحها دورًا بارزًا ومسؤولية لدعم الهدف العام لمؤتمر الأطراف وتطوير وتنفيذ وسائل الانتقال المستدام التي هي جزء أصيل في استراتيجيتنا.

أوضح الرئيس التنفيذي لبنك QNBالأهلي: بدأنا “تعهدنا” في عام 2015،بالإصرار على بناء تحالفات استراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ذات السمعة الطيبة التي تتمتع بالخبرة ذات الصلة في مجال التمويل المستدام، ومنذ ذلك الحين كان شريكنا الاستراتيجي في هذه الرحلة الخضراء هو البنك الأوروبي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية التعاون الأولى الخاصة بنا في عام 2015 ،وتطورت محفظة التعاون إلى أن وصلت 750 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك أكثر من 185 مليون دولار أمريكي مخصصة للتمويل الأخضر والمستدام.

وقال محمد بدير، إن التعاون الذي قامت به المجموعة وQNB الأهلي يجعلنا نشعر بالفخر كوننا انتقلنا من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الجاد والناجح مع شركائنا الدوليين وهو ما انعكس على بيئة الأعمال في مصر ودعم الشركات والأفراد نحو التمويل المستدام من أجل غد أكثر أمانًا.

وأضاف أن الجلسة النقاشية التي عقدها ممثلو مجموعة QNB بالتعاون مع أصدقائنا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول “دور البنوك في دعم وتنمية التمويل المستدام”، يوضح نموذج التنفيذ الشامل والأمثل لتصميم وتقديم السياسات والمنتجات والخدمات ذات الصلة، ويؤكد تحالفنا القوي لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإجراءات المناخية، مع البقاء “شاملا” القطاعات المحرومة من الخدمات، وهو ما يعكس رؤيتنا حول التمويل المستدام الذي نعتبره فرصة نمو مصرفنا وليس قيدًا أو عبئا على الأعمال.