نقل وملاحة

مجموعة «MSC» تعلن عن تغييرات في جداول معظم سفنها بسبب توقف قناة السويس

بسبب توقف الملاحة بقناة السويس على مدار أيام
السيد فؤاد 10:30 م, السبت, 27 مارس 21 10:30 م, السبت, 27 مارس 21

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أعلنت مجموعة البحر المتوسط للملاحة ” MSC ” الأوروبي عن تأخير الرحلات الخاصة به حول العالم، بسبب جنوح السفينة التابعة للخط الملاحي ايفرجين بقناة السويس لليوم الخامس على التوالي.

وأصدرت MSC بيانًا حول التغييرات والانقطاعات في جداول أسطولها بسبب حادث ما تواجهه قناة السويس من عدم مرور السفن بها.

وأشارت مجموعة MSC إلى إعادة توجيه بعض السفن من أجل الحفاظ على تدفق البضائع عبر طرق أخرى لقناة السويس، خاصة بعد إلغاء الرحلات عبر قناة السويس.

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وأكدت على تغيير جداول قرابة 11 رحلة عبر سفنها المختلفة التي تقوم هي بنقلها من ناحية أو تشترك مع خطوط ملاحية أخرى بها مثل خدمات مع خط الميرسك الدنماركي.

وأوضحت الشركة أنه تم إعادة توجيه بعض الخدمات ومنها خدمة الهند – البحر المتوسط عبر السفينة ” MSC STELLA ليتم تفريغ البضائع في ميناء الملك عبد الله والعودة إلى الهند، وكذلك خدمة SEAMAX DARIENعلى أن يتم تفريغ البضائع في موانئ البحر الأبيض المتوسط.

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وأكدت الشركة التي تعد ثاني أكبر خط ملاحي في العالم في نشاط الحاويات أن علمائه يجب أن يكونوا على استعداد لتغيير استقبالهم للشحنات الخاصة بهم خاصة التي كان سيتم عبورها منذ 23 مارس عبر قناة السويس، ليكون هناك تغييرات كبيرة على الجداول الزمنية لسفنها.

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بقلم السيد فؤاد

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