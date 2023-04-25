مجموعة «Markets Group 42» للتكنولوجيا المالية تحصد 10 ملايين دولار تمويلات

أعلنت مجموعة 42 ماركتس ” Markets Group 42″ المتخصصة في التكنولوجيا المالية( فينتيك) حصولها على استثمارات تمويلية جديدة بقيمة 10 ملايين دولار من كونفيرجينس بارتنرز ” Convergence Partners ” ، الاستثمارية المتخصصة في توظيف رأس المال الجريء بأسواق الأسهم وخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في الدول الافريقية جنوب الصحراء ، حيث نجح مؤخرا صندوق Convergence Partners Digital Infrastructure Fund (CPDIF) في اغلاق جولة تمويلية بقيمة 296 مليون دولار .

قال أندريس برينك ، الرئيس التنفيذي ل ” مجموعة 42 ماركتس ” يعد حصولنا على هذه التمويل بمثابة تصويت ايجابي على ثقة المستثمرين في أهمية التأثير الإيجابي للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ، سواء بالأسواق الناشئة أو الناضجة ، موضحا ان شركة ” Andile ” ، البريطانية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال، تعد أكثر شركات “مجموعة 42 ماركتس” نضجًا، وتقدم خبرات عميقة في الاسواق لمساعدة أقسام التمويل والتجارة داخل البنوك في تطوير الحلول والبرمجيات الالكترونية بهدف تبسيط البنية التحتية لعمليات التحول الرقمي الخاصة بهم ، وجعلها الية الاستخدام الاسهل والاسرع ، كما تخدم الشركة حاليًا البنوك الاستثمارية والبنوك المركزية في جميع أنحاء إفريقيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والهند.

من جهته قال براندون دويل ، الرئيس التنفيذي لشركة كونفيرجينس بارتنرز Convergence Partners”” هذه هي أولى استثماراتنا في التحول الرقمي بالأسواق المالية حيث نعتبر ” Markets Group 42″ قائدا ناشئا في هذا المجال بما تمتلكه من شركات تتمتع بخبرات كبيرة ومتنوعة بجانب القدرة على النمو المستمر بمعدلات متسارعة، علاوة على ما لديها من فريق قيادة على مستوى عالي من الكفاءة والجودة وخبرة عميقة وخبرة في أسواق رأس المال .

وقالت كريستيان رويلوفس، مسؤولة الاستثمار في مؤسسة التمويل الانمائي العالمية الهولندية ، تعرب شركة التمويل الإنمائي الهولندية ” FMO ” عن سعادتها بالجهود التي تبذلها كونفيرجينس بارتنرز ” Convergence Partners ” في اكتشاف ودعم رواد الأعمال الأفارقة وتشجيع الشركات الناشئة هناك ، من خلال استثماراتهم في شركات ناشئة مثل ” مجموعة 42 ماركتس ” Markets Group 42″ ، حيث نعتقد أن الشمول المالي المدعوم بالتحول الرقمي سيشق طريقه إلى القارة السمراء ، ومن خلال شراكتنا مع كونفيرجينس بارتنرز “Convergence Partners ” ، نشعر بالفخر لارتباطنا بشركات ابتكارية تعمل على تطوير حلول ذات صلة بأكبر الاحتياجات في عصرنا “.