مجموعة «LOLC GROUP» ترفع رأسمال تابعتها «الأولى» للتمويل متناهى الصغر بـ 1.3 مليون دولار

كشف أحمد كمال الدين العضو المنتدب بـ “الأولى” للتمويل متناهى الصغر أن مجموعة «LOLC GROUP» السريلانكية- المساهم الرئيسي- رفعت رأسمال شركته بنحو 1.3 مليون دولار ما يعادل 40 مليون جنيه.

يُذكر أن «المال» انفردت فى أبريل 2022 بخبر استحواذ مجموعة «LOLC GROUP» على كامل أسهم شركة «الأولى» للتمويل متناهى الصغر بقيمة 80.248 مليون جنيه، مقابل تخارج وكالة “الأغا خان” الكيان المؤسس السابق.

وأضاف «كمال الدين» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن عملية زيادة رأسمال «الأولى» للتمويل متناهى الصغر تم تنفيذها مؤخرًا ليصل الاجمالى بذلك إلى 101 مليون جنيه تقريبًا، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن “الأولى” للتمويل متناهى الصغر منحت تمويلات خلال النصف الأول من العام الجارى بواقع 150 مليون جنيه، وهى أقل بحوالى %20 عن مستهدفات الشركة التى كان مخططا لها فى وقت سابق .

وقال إن “الأولى” افتتحت خلال المرحلة الماضية نحو 28 فرعًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى تبنى الشركة نظرة متحفظة لمنح تمويلات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة والتى أثرت على القطاع المالى غير المصرفى ككل.

وتأسست «الأولى للتمويل متناهى الصغر» فى عام 2005 من جمعية «الآغا خان للتمويل الأصغر» وهى جزء من مؤسسة دولية غير هادفة للربح، ثم تحولت إلى شركة فى عام 2018 .

فيما تعتبر شركة «LOLC» القابضة كيانا عالميا متنوع الأنشطة فى قطاعات النمو الاقتصادى مثل الخدمات المالية، والفندقية، والزراعية، والبناء والعقارات، والتصنيع والتجارة، والتكنولوجيا، والبحث والإبداع، إضافة إلى الاستثمارات الإستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن “الرقابة المالية” أعلنت منذ أيام عن إطلاق المؤشر المرجعى للتسعير المسئول للمرة الأولى فى القطاع المالى بمصر، فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظرا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3.9 مليون مواطن، بإجمالى قيم أرصدة 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو الماضى. ويتضمن المؤشر الجديد حصرا شاملا ونشرا لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جميع الجهات المرخصة من “الرقابة المالية” على مستوى محافظات الجمهورية.