مجموعة «IFG جروب للسيارات» تقرر غلق معارضها حتى منتصف أبريل المقبل

كما خفضت عدد العاملين لديها في مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة على أن يقتصر ساعات العمل من 9 صباحا حتي 4 مساءا.

أعلنت مجموعة IFG جروب- الوكيل المحلي للعلامة للعديد من العلامات التجارية هي “زوتي، وفيكتوري، وساوايست، وهانتنج“، عن إغلاق كافة فروعها من صالات العرض بمختلف المناطق حتي منتصف أبريل المقبل.

كما خفضت عدد العاملين لديها في مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة على أن يقتصر ساعات العمل من 9 صباحا حتي 4 مساءا.

قال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن القرار الصادر عن “IFG جروب” بإغلاق فروع صالات العرض يأتي بالتوازي مع الأجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كافة المؤسسات وشركات القطاع الخاص باتخاذ كافة القرارات التي بمقتضاها أن يتم تخفيض نسبة الأختلاط بين العاملين.

كانت مجموعة IFG جروب أعلنت في وقت سابق أنها قررت منح أجازات لبعض العاملين لديها في بعض أقسام منها “التسويق، والمرور، والبنوك”، بخلاف تقديم امتيازات العمل من المنازل لبعض الأفراد حتي منتصف الشهر المقبل.

كانت الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية ومنها فرض حظر التجوال علي حركة المواطنين بداية من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، بخلاف غلق المحلات التجارية ومناطق التجمعات الاثرية والمتاحف، وإغلاق المساجد والكنائس لتأدية الشعائر الدينية”، في إطار تجنب الاختلاط بين المواطنين.