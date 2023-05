مجموعة IEG الإيطالية تطلق معرض التعيين الأخضر والمجتمعات التكنولوجية

أعلنت مجموعة المعارض الإيطالية IEG انطلاق معرض التعيين لجميع الاقتصاد الأخضر والمجتمعات التكنولوجية – GreenTech Insights- خلال الفترة من 30 و 31 مايو في مدينة ريميني الإيطالية لإعطاء استمرارية النقاش حول الطاقة والتحول البيئي، تمهيدا لمؤتمرها السنوي Ecomondo و K.EY و Tecna و IBE و DPE المقرر إطلاقه فى نوفمبر المقبل لفترة 5 أيام للحصول على رؤية شاملة للسيناريوهات التطورية ضمن سلاسل التوريد الخضراء.

أشارت المجموعة في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أنه سيتم خلال المعرض تقديم أحدث سيناريوهات الطاقة والانتقال البيئي: إزالة الكربون ، والاقتصاد الدائري ، وحالات الطوارئ المائية ، ومهارات جديدة لتسريع التغيير، عبر عدة ندوات تعقد عن بعد.

لفتت إلى أن الموضوعات التي ستعرض في الأسبوع الأخضر الرقمي الأول لعام 2023 ، الاقتصاد الدائري وانتقال الطاقة: الطريق إلى إزالة الكربون ، مع خبراء من العلوم الأكاديمية والصناعية والمؤسسية.

ذكرت إلى أن تم تصميم الأسابيع الرقمية للمجتمعات الوطنية والدولية بفضل GTI – GreenTech Insights ، المركز الرقمي الذي يوحد جميع الأحداث الخضراء والتكنولوجية لمجموعة المعارض الإيطالية : Ecomondo – The Green Technology Expo ، KEY – The Energy Transition Expo ، Tecna – المعرض الدولي لتقنيات ومستلزمات الأسطح ، IBE – Intermobility and Bus Expo and DPE – Distributed Power Europe بهدف إبقاء جميع اللاعبين في الأحداث الأربعة على اتصال وزيادة فرص الحوار والتبادل مع المحتوى الرقمي الذي يمكن استخدامه خلال فترة المعرض وما بعدها.

أوضحت المجموعة إلى أن اليوم الأول ستفيح Ecomondo مع قانون التغليف الجديد: الدور الرئيسي لصناعة إدارة النفايات، وموعد التشريعات الخاصة بالتعبئة والتغليف و نفايات التغليف ، الذي تنظمه FEAD (الاتحاد الأوروبي لإدارة النفايات).

ويتبع ذلك الحدث الذي روج له نادي كيوتو بعنوان “الماء كصالح مشترك”: حماية موارد المياه واستخدامها بكفاءة” ، وهو موضوع أبرزته حالة الطوارئ لإدارة سقوط الأمطار التي تؤثر حاليًا على دولة ايطاليا.

في نفس اليوم ، سيركز KEY – The Energy Transition Expo و Green Building Council Italia على أوجه التآزر والأساليب المبتكرة لإنشاءات NZEB (ما يقرب من Zero Energy Building).

في اليوم الثاني ، خلال محاضرة بعنوان الاقتصاد الدائري سيتم مناقشة الخطوات التالية لتنفيذ الاستراتيجية ، ستناقش اللجنة العلمية Ecomondo ومركز الابتكار في Intesa Sanpaolo الخطوات التالية التي يجب اتخاذها لإطلاق العنان لإمكانية تحول الاقتصاد الدائري وتحويله إلى تدفق مع تأثير نظامي.

سيكون تحليل دور قياس أداء ESG والتدريب المستمر في الانتقال المزدوج محور إعداد التقارير والمهارات الجديدة للدوران ، التي تنظمها EconomiaCircolare.com.

وتابعت: يجب أن تكون إعادة الإعمار في أوكرانيا خضراء لتشمل كفاءة الطاقة، وإزالة الكربون، والتقنيات والمنتجات البيئية، التي تنظمها جميع المنظمات غير الحكومية الأوكرانية Living Planet، ومن ثم لابد من تحديد الخطوات العملية لتنفيذ مشاريع إعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا التي أصبحت ضرورية بسبب الغزو الروسي واسع النطاق، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للاتفاقية الخضراء الأوروبية.

وذكرت أن آخر أيام المعرض ستقدم مؤسسة التنمية المستدامة وهي جزء من IBE ، فرصًا تتعلق بخدمات النقل العابر عند الطلب حيث تتحرك الحافلات الصغيرة على الطرق ووفقًا للجداول الزمنية المحددة بناءً على طلبات الركاب.

لفتت إلى أن المعرض يضم GreenTech Insights أكثر من 200000 شركة ، وأكثر من 2500 عارض، و 79000 متابع، وأكثر من 150.000 حضور وشبكة تضم أكثر من 100 جمعية وطنية ودولية.

يشار الى أن مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، هى شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبي، ولها فروع في ريميني وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى في ميلانو وأريتسو.

وتقوم بتنظيم 5 معارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة؛ والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه؛ والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونفذت أعمالا خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والصين.