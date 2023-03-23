مجموعة «IEG» الإيطالية تستقبل زوارها خلال معرض «K.EY» في شكله الجديد

افتتحت في الساعات الأخيرة من اليوم مجموعة المعارض الإيطالية “IEG”، معرض K.EY لأنظمة الطاقة الكهربائية، في مركز ريميني إكسبو لأول مرة في شكل مستقل عن معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» وECOMONDO – اللذين تنظمها بشكل دوري كل عام، بمظهر متجدد تمامًا، باعتباره وهو نقطة مرجعية لانتقال الطاقة في إيطاليا وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

يشارك في الحدث المستمر حتى مساء غدً حوالي 600 علامة تجارية حاضرة، 28% منها من الخارج، بما في ذلك قادة السوق الرئيسيون في جميع القطاعات والتوسع الكبير في سلاسل التوريد.

أشارت المجموعة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن مساحة المعرض تضاعفت مقارنة بالنسخ السابقة، ليضم حاليًا12 قاعة بها ستة مناطق عرض ذات طابع مميز مخصصة لكل من قطاعات المنتجات الستة للحدث مما يؤكد حيوية السوق.

حضر حفل الافتتاح كورادو بيرابوني الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارض الإيطالية، وفانيا جافا نائبة وزير البيئة وأمن الطاقة، وستيفانو بوناتشيني رئيسة منطقة إميليا رومانيا، وآنا مونتيني ومديرة الإحصاء في مدينة ريميني ومستشار الاقتصاد البيئي ووكالة التجارة الإيطالية، وباولو أريغونيرئيس GSE.

يشار إلى أن مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى قطاع المعارض التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبى، ولها فروع في ريميني فيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى في ميلانو أريتسو.

وتقوم بتنظيم عدد من المعارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة، والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونفذت أعمال خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والصين.

قالت آنا مونتيني مستشارة مدينة ريميني للتحول البيئي والاقتصاد الأزرق والإحصاء، إن إدارة التراث الصناعي والإنتاجي، وقطاع السياحة المهم بشكل خاص معًا يمثل تحديًا كبيرًا، مثل هذه الأحداث التجارية في مجال الاستدامة.

ولفتت إلى أن معرض Ecomondo و Key Energy، التى تنظمها المجموعة بشكل سنوي، إضافة الى معرض K. EY – يحفز الكثير من الكيانات العاملة في قطاع الطاقة على البحث والابتكار، لتحتل فيما بعد مكانة عالية على المستوى الوطني والدولي والمحلي.

وعلق رئيس GSE، باولو أريغوني، أن قطاع الطاقة ينمو بشكل متزايد، وأصبح بلعب دورًا مركزيًا، خاصة أن الهدف الأساس في الوقت الحالي هو تطوير الطاقات المتجددة ورفع كفائتها.

وتابع: سنعمل جنبًا إلى جنب مع المشغلين ونحن هنا أيضًا في ريميني مع هذه المهمة، للتعاون على طول مسار مشترك سيؤدي إلى إزالة الكربون في المستقبل.

قال مدير ITA إن دور منظمات المعارض التجارية محوري للغاية، خاصة أن المعارض أصبحت ليست مجرد مكان وفرصة للقاء والاتصال، بل أداة للسياسة الصناعية للدول، وذلك يعني أن هناك تركيز على أكثر القطاعات تقدما تطورا، مثل الطاقة المتجددة والطاقة الانتقالية التي يمثلها هذا الحدث والتي تراهن عليها إيطاليا بشدة.

أشارت إلى أنه تم جلب أكثر من 350 مشغلًا أجنبيًا من أكثر من 25 دولة إلى K.EY، مما يعني منح الشركات الفرصة لإجراء اتصالات مباشرة وبدء التعاون مع مراكز الأبحاث والمختبرات الدولية.

وأشار ستيفانو بوناتشيني رئيس إميليا رومانيا، إلى أنه تم توقع اتفاقًا جديدًا للعمل في المنطقة، على أساس أن ازالة الكربون أصبح ضرورياً، ومن ثم كانت منطقة – إميليا – الأفضل في أوروبا من حيث القيمة المضافة في الإنتاج الصناعي بين عامي 2015 و 2022، بينما في إيطاليا تعد المنطقة الأولى من حيث نصيب الفرد من الصادرات.

وخلصت فانيا جافا نائبة وزير البيئة وأمن الطاقة، إلى أن موضوع انتقال الطاقة الذي يقام من أجله هذا المعرض التجاري، مهم للغاية كما هو الحال في الاقتصاد الدائري، مطالبة بضرورة اتباع جميع العاملين في مجالات الطاقة وضع طرق تناسبهم لتحقيق التحول البيئي الذي أصبح سياسة انتاجية هامة للدولة.

وأوضحت على ضرورة تبسيط إجراءات الترخيص وتقصير الفترات الزمنية، مع نشر ثقافة بيئية بين جميع الجهات الفاعلة المعنية بأن التحول البيئي مسار ضروري.