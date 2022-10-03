مجموعة IAG تُسير 3 رحلات طيران أسبوعية من فرنسا وبرشلونة إلى القاهرة

التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بوفد يمثل مجموعة ” أي إيه چي ” IAG والتى تضم الخطوط الجوية البريطانية ( British Airways) وشركة Vueling والخطوط الجوية الإسبانية Iberia Airlines لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بتشغيل رحلات طيران منتظمة إلى القاهرة نهاية أكتوبر الحالى.

وقام المسئولون عن المجموعة باستعراض وتقديم شرح تفصيلى عن مقومات المجموعة والخطوط التى تقوم بتيسيرها إلى مصر خلال الموسم الشتوى الحالى، مؤكدين ثقتهم فى المنتج السياحى المصرى وبالمقومات والإمكانيات التى تتميز بها مصر سياحياً.

وأكد الوفد أن المجموعة قررت تسيير 3 رحلات أسبوعياً من مطار برشلونة إلى القاهرة، و3 رحلات أسبوعية أخرى من مطار أورلى بفرنسا إلى القاهرة وذلك اعتبارا من نهاية أكتوبر 2022، مشيرين إلى أن هذه الخطوط المنتظمة والمنخفضة التكاليف ستكون أحد أهم وسائل إقبال السائحين على هذه الرحلات ، فضلاً عن كون قرارها بتسيير هذه الخطوط يأتى فى ظل الإقبال على زيارة مصر، وتلبية لرغبات السائحين الإسبان والفرنسيين لزيارتها خلال موسم السياحة الشتوى.

من جانبها أعربت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن تقديرها وإشادتها بالمجموعة وقرارها بتسيير خطوط جديدة من أورلى وبرشلونة للقاهرة، مطالبة ببحث إمكانية تسيير خطوط من الدول الأوربية إلى كل من الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوى الحالى خاصة أن السوقين الإسبانية والفرنسية من الأسواق الداعمة والعاشقة للسياحة الثقافية والتاريخية.

وأضافت أن الوزارة تدعم بكل قوة الجهود الرامية لتنشيط السياحة الوافدة لمصر وتقدم كل التيسيرات والتسهيلات لشركات الطيران الأجنبية الناقلة للحركة السياحية لمصر وذلك عبر التعاون الوثسق و المشترك مع وزارة الطيران المدنى .

فيما أكد بهجت أحمد بهجت رئيس مجموعة نيو ستار لخدمات الطيران والسياحة والوكيل العام السياحى مجموعة ” أي إيه چي ” IAG، أن المجموعة الأوروبية تسعى وتبحث بالفعل زيادة رحلاتها وتدشين خطوط جديدة إلى المقاصد السياحية المصرية لمواجهة الطلب المتزايد على زيارة مصر.

وأضاف بهجت أن مجموعة نيو ستار لخدمات الطيران والسياحة تسعى إلى استقطاب شركات طيران جديدة لتنظيم رحلات سواء منتظمة منخفضة التكاليف أو عارضة للدفع بالمزيد من الحركة السياحة إلى مصر.

وأشار بهجت إلى أن الشركة سبق وأن نجحت فى جذب وإدخال شركة” ويز إير” إلى السوق المصرية ، وتنظيمها لرحلات كما استطاعت الشركة إدخال ” ويز إير ” للسوق المصرية وبدأت برحلات من برج العرب فقط متجه الي روما وأبو ظبي ويتواجد الآن رحلات مباشرة من مدينة بودابست ” Budapest” ومن السوق الإيطالية بالكامل من روما ونابولي وميلانو إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقال سيف الدين بهجت ، الرئيس التنفيذى لمجموعة نيو ستار لخدمات الطيران والسياحة خلال اللقاء إنهم يهدفون لزيادة عدد رحلات الطيران مع مجموعة ” أي إيه چي ” IAG، والتى بدأت برحلات تجريبية كانت بدايتها مع Vueling بتسيير رحلة أسبوعية إلى برج العرب ، وندعم الشركة لزيادة رحلاتها الي القاهرة.

بينما أشار اللواء أحمد حمدى ، المدير العام لمجموعة نيو ستار لخدمات الطيران والسياحة ، إلى أن هناك اتجاها إلى استثمار مطار سفنكس بـ 6 أكتوبر ، ليكون أحد النقاط التى تصل إليها شركة Vueling واستخدامه فى إطار اتجاه الدولة للترويج والتسويق للمتحف المصرى الكبير ـ والتطوير الذى تشهده منطقة الأهرامات ، وكذلك الدعوة للترويج لنمط السياحة الدينية برحلة مسار العائلة المقدسة فى مصر ، والأنماط السياحية الأخرى الذي يعد أحد أنشطة الشركة بجانب العمل فى الطيران والخدمات الأرضية.

يذكر أن مصر خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 قد استقبلت نحو 4,9 مليـون سائـح خـلال مــقـابل 2,6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85,4%، وبلغ عــدد الليالي السياحية التى قضــاها السائحــين المغــادرين 52,6 ملـيون لـيلة سـيـاحية خـلال الـنصف الأول (يناير – يونيو) 2022 مقابل 32,2 مليون ليلة سياحية خلال النصف الأول (يناير – يونيو)2021 بنسبة ارتفاع قدرها 63,6%.