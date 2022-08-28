مجموعة GV توقع مذكرة تفاهم مع Egis العالمية لتطوير «طربول الصناعية»

وقعت مجموعة GV للتنمية العمرانية، المطور العام لمدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة مذكرة تفاهم مع شركة Egis في مصر المتخصصة في قطاعات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، ضمن سلسلة من الشراكات التي عقدتها المجموعة مع عدد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة.

ويعد مشروع مدينة طربول الصناعية من المشروعات الجاذبة للمؤسسات المحلية والعالمية، كونها تمثل مفهموم جديد للمدن الصناعية، بمزايا غير مسبوقة.

وقع مذكرة التفاهم شريف حمودة رئيس مجلس ادارة مجموعة GV للتنمية العمرانية والمهندس سامح عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة Egis في مصر.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار فتح آفاق جديدة للشراكة بين المجموعتين، في عدد من المشروعات العقارية المتنوعة التي تمتلكها GV في مجال التطوير العقاري، وكذلك مجالات الضيافة الفندقية وإدارة الأصول العقارية، وهو ما تتمتع به شركة Egisالتي تتصدر المرتبة الأولى في فرنسا والسادسة في الشرق الأوسط طبقا لENR – Engineering New Records.

في هذا الصدد، أعرب شريف حمودة رئيس مجموعة GV للتنمية العمرانية عن سعادته بالتعاون مع شركة Egis، التي تتمتع بخبرات واسعة في مجالات متعددة، في خدمات الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع في جميع القطاعات الهندسية.

ولفت إلى أن اتجاه شركة Egis للعمل في مشروع طربول هو انعكاس لجاذبية المشروع، لما يتمتع به من مزايا غير مسبوقة، كأول مدينة صناعية ذكية مستدامة في مصر.

من جانبه، قال سامح عطا الله المدير التنفيذي لشركة Egis في مصر: “نحن على ثقة أن هذه الشراكة تمثل بداية مسيرة ناجحة من التعاون التي تأثر إيجابي على الاقتصاد المصري وتتماشى مع رؤية مجموعة GV لمستقبل مصر وطموح شركة Egis في إيجاد حلول لمستقبل أخضر ومستدام على المستوى العالمي.

Egis هي شركة دولية نشطة في قطاعات الاستشارات وهندسة البناء وخدمات النقل، تعمل في أكثر من 100 دولة، بطاقة توظيف تتجاوز 17 ألف موظفًا، ويمتد نشاطها في نحو 13 دولة في الشرق الأوسط وتستكمل أكثر من 500 مشروع في المنطقة، وهي لاعب رئيسي في هندسة البنية التحتية والاستشارات وإدارة المشروعات والعمليات في الشرق الأوسط.

وساهمت في بعض أكبر المطارات والسكك الحديدية والمياه والتنقل الحضري وخطط التنمية الحضرية في المنطقة، ولديها شراكات مع الحكومات والمدن والهيئات الصناعية والمجتمعات والشركات الخاصة، لدعم التنمية والنمو المتسارعين لهذه المنطقة.

تمتلك شركة جي في للتنمية العمرانية عدد من المشروعات الكبيرة والممتدة في جميع أرجاء الجمهورية، مثل وايت ساند االساحل، وتايمز سكوير بورسعيد، والمدينة الصناعية الأضخم “طربول” – أول مدينة صناعية خضراء وذكية وصالحة للعيش- في قلب شبكة التجارة في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مجهزة بأحدث بنية تحتية، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع وكثورة صناعية، بمفهوم جديد للاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق الرفاهية القصوى للإنسان.