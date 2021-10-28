عقـــارات

مجموعة ERG تعتزم استثمار 14 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة

تمتلك 9 قطع أراضي
شريف عمر 11:32 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 11:32 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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أعلنت مجموعة شركات ERG–EAMAR RIZK GROUP- انطلاق أعمالها بالسوق المحلية بخطة استثمارية طموحة بالسوق العقارية وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة، لتضم 4 شركات تابعة متنوعة الانشطة، على أن يضم الكيان الجديد شركة ERD للتطوير العقاري، وإعمار رزق العقارية، وإعمار رزق للملاحة، وإعمار لاستيراد وتصدير الأخشاب.

قال محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ERG ، إن الكيان الجديد يضم شركات ذات أنشطة متنوعة، أبرزها الاستثمار العقاري، حيث تم دمج شركتي ERD  للتطوير مع شركة إعمار رزق تحت اسم شركة ERG والتي ستكون مسئولة عن تطوير مشروعاتهم العقارية

مؤكدا أن الشركة تخطط لانطلاقة أكثر قوة بالسوق خلال الفترة المقبلة تدعم جديتها ومصداقيتها تجاه عملائها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تتناسب مع رؤية الدولة الطموحة نحو التنمية العمرانية الشاملة.

وأضاف أن شركة ERD للتطوير العقاري –التابعة لمجموعة ERG- قد اطلقت مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع العام الجاري، وهما “دايموند1” و”دايموند 2″، وحققت الشركة نسبة مبيعات مميزة بهما في وقت قياسي، ويتم تطوير المشروعين تحت اسم المجموعة الجديد ة وهو مجموعة ERG.

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ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية لشركة ERG تتضمن 9 قطع أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 14 مليار جنيه، تم اطلاق مشروعين منها وجاري اطلاق المشروع الثالث، على أن يتم اطلاق باقي المشروعات بالتدريج بما يتناسب مع حاجة السوق والخطة الاستثمارية للشركة.

وأشار إلى أن شركة إعمار رزق العقارية بدأت عملها في منطقة الدلتا وبالتحديد في مدينة المنصورة منذ عام 2005، ومنذ انطلاقها قامت بتنفيذ 12 برج منفصل بالمنصورة والدلتا

بالإضافة إلى 2 كومباوند سكني “سيتي لايف 1″ بإجمالي 230 وحدة سكنية تم تنفيذها وتسليم جزء منها، و”سيتي لايف 2” والذي يضم 40 فيلا جاري تسكينها، وتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، مما يعكس الثقة والمصداقية التي تتمتع بها الشركة.

آية كمال: اطلاق مشروع الشركة الثالث بالعاصمة بمبيعات مستهدفة ملياري جنيه

وتابعت آية كمال، مدير القطاع التجاري بمجموعة ERG، إن الشركة نظمت احتفالية كبرى لاطلاق مجموعة ERG في شكلها الجديد، والتعريف بالشركات التابعة لها وأنشطتها الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى تكريم شركاء النجاح وشركات التسويق العقاري في تحقيق المبيعات المتميزة وفي وقت قياسي بمشروعات “دايموند تاورز” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأشارت إلى أن قائمة شركاء النجاح تضمنت شركات التسويق العقاري التي شاركت في تسويق المشروع، وشركة KAD  لإدارة المشروعات والتي ستكون مسئولة عن إدارة مشروعات الشركة الثلاثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت عن اطلاق مشروع الشركة الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة نوفمبر المقبل، بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه، والذي يضم العديد من المزايا الاستثمارية أبرزها الموقع الذي يتم طرحه لأول مرة بالعاصمة الإدارية ولن يتكرر مرة أخرى نظرا لتميزه الشديد، فهو يطل على سوق الذهب مباشرة، وبإطلالة مباشرة على محطة المونوريل ومسجد مصر، والبرلمان، والنهر الأخضر والمتحف الجديد، وبالقرب من مقرات شركات البترول والأدوية وفندق الماسة. 

وقالت إن المشروع الجديد عبارة عن مشروع تجاري إداري فندقي، ويتم طرحه بأسعار تنافسية يتم تقديمها لأول مرة بالسوق العقاري وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وبما سيجعل المشروع فرصة استثمارية واعدة يجب اقتناصها للعملاء الباحثين عن فرص واعدة وغير مسبوقة.

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استراتيجية التسويق

وقال أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة GROUP   IDEA للاستشارات التسويقية،أن شركة IDEA GROUP تتولى عملية التسويق والبيع والتشغيل لمشروعي “دايموند 1″ و”دايموند2” وفق استراتيجية تسويقية جديدة بالسوق العقاري، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح الذين تم تكريمهم في احتفالية ضخمة قامت بها مجموعة ERG أمس.

وتابع  أن الشركة حققت مبيعات مميزة بمشروع “دايموند تاورز”، حيث تم تسويق أكثر من 80% من مشروع “دايموند تاور1” منذ انطلاقه في مارس الماضي

كما قامت الشركة بتسويق أكثر من 70% في مشروع “دايموند 2” والذي تم اطلاقه يوليو الماضي، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروعين حوالي 2 مليار جنيه، على مساحة بنائية تصل إلى نحو 40 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الشركة ستكون مسئولة كذلك عن المشروع الثالث لمجموعة ERG بالعاصمة الإدارية، وذلك نظرا للنتائج المتميزة التي تحققتها في مشروعات الشركة “دايموند تاورز”، وهو ما يعزز الثقة لمزيد من التعاون في المشروعات المستقبلية.

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بقلم شريف عمر

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