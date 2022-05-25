مجموعة «EBE» تحصل على رخصة «المركزى» لتقديم حلول الدفع وخدمات التجارة الإلكترونية

قال إبراهيم سند، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة EBE، إن شركة switch للمدفوعات الإلكترونية التابعة لها، حصلت على رخصة من البنك المركزى لتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية بشكل مباشر، من خلال رمز الاستجابة QR COde ونقاط البيع POS، بالتنسيق مع بنكى مصر وQNB».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «switch» تستهدف التعاون مع شركة ممكن التابعة للبنك الأهلى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار «سند» إلى أن عدد التجار الذين يتعاملون مع مجموعة EBE وصل إلى نحو 8 آلاف تاجر، لافتًا إلى أنها طبعت نحو 95% من البطاقات المصدرة من البنوك المصرية.

وأوضح أن مجموعة EBE تتعاون مع نحو 6 بنوك حكومية وخاصة، وعلى رأسها «الأهلى المصرى».

وذكر «سند» أن مجموعة شركات EBE منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتم تدشين فرعين فى محافظة جنوب سيناء وعدد كبير فى «القاهرة».

وتعتبر «EBE» أولى الكيانات وأقدمها فى السوق المصرية، التى ساعدت القطاع المصرفى من خلال التعاون مع كبرى البنوك على تطوير منظومة البطاقة المصرفية الائتمانية وماكينات الدفع والتحصيل الإليكترونى.

وبدأت المجموعة بتدعيم البنوك الموجودة فى مصر فى ذات الوقت بالبطاقات سنة 1990، عبر بنك الاعتماد والتجارة والذى استحوذ عليه بنك مصر، وشركة أميريكان إكسبريس التى كانت تصدر بطاقة «أمريكان إكسبريس».