مجموعة «DIG» العقارية تستهدف استثمار 2 مليار جنيه بنهاية العام

أطلقت شركة ديلز إنفستمنت جروب «DIG» مشروعى «Track 10» و«Track 14» فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى مبيعات متوقعة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

و قال حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة DIG (Deals investment Group)، إن مشروعى «Track 10» و«Track 14» يقعان فى أميز منطقة بالداون تاون قرب شركات البترول وسوق الذهب.

وأكد – فى تصريحات صحفية – أنه تمت الاستعانة بالاستشارى الكبير محمد حافظ لتقديم منتج عقارى مصمم على أحدث المعايير العالمية ولديه قدرة على المنافسة فى السوق.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام الجاري، كما تدرس طرح مشروعين مع نهاية 2022.

وأضاف أن «DIG» تمتلك شركة للتسويق العقارى وشركة تطوير عقارى شقيقة تطور مشروعات بغرب القاهرة، مؤكدا أن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة ترمى إلى التوسع بضم كيانات جديدة.

حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة DIG (Deals investment Group)

وتابع: «DIG» والشركات الشقيقة تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية؛ لتوفير مستوى متميز من الخدمات لتلبية توقعات ومتطلبات عملائها، من خلال فريق من المهندسين ذوى الخبرة، وشركات التصميمات العالمية، وشركات تشغيل وإدارة المنشآت والمجتمعات العمرانية، والاستشاريين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال التطوير، والابتكار.

وأكد «صلاح» أن الفترة الحالية مشجعة للاستثمار فى العقار وهذا هو السبب الرئيسى الذى حفز الشركة على الإعلان عن خطتها التوسعية، مؤكدا أن تذبذب أسعار الذهب وحالة القلق من صعود وهبوط المعدن النفيس دفعت العملاء إلى الاتجاه نحو الاستثمار الآمن فى العقار.

من جانبه، قال بسام سعيد، رئيس قطاع المبيعات فى «DIG» إن مشروع «Track 10» تجارى إدارى طبي، يقع على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من أرضى و10 أدوار، ومن المقرر تسليمه في2025.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 450 مليون جنيه مبيعات من المشروع.

وأضاف أن مشروع «Track 14» تجارى إدارى طبي، يقع على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من أرضى و14 دورا، ومن المقرر تسليمه فى 2025 مشيرا إلى أن الشركة تستهدف 750 مليون جنيه مبيعات من المشروع.

ويقع «10 Track» فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة «الداون تاون» بالقرب من سوق الذهب والمونوريل والحى الرئاسى و«الداتا سنتر»، وتم تصميمه ليناسب جميع المجالات حيث يتكون من مختلف المساحات التجارية والإدارية والطبية ليكون انطلاقة مختلفة لأصحاب المشروعات والمستثمرين ونقطة ثابتة لجميع قاطنى العاصمة الإدارية وزائريها بفضل موقعه المميز وتصميمه المعمارى الفريد.

كما تم اختيار موقع «14 Track» بعناية حيث يقع فى منطقة «الداون تاون» بالعاصمة الإدارية بإطلالة ممتدة على النهر الأخضر ومنطقة الأبراج السياحية بالقرب من الحديقة المركزية وأكثر الأحياء السكنية كثافة «R8 – R7» ليضمن تجربة تسوق لجميع الزائرين.

وصُمم «14 Track» على مساحة كبيرة تضم جميع الوحدات التجارية الإدارية والطبية ليتيح التنوع فى جميع الأعمال توفير جميع وسائل الراحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

من جانبه، أكد هانى حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة «DIG» أن المجموعة تطمح إلى أن تصبح وجهة الاستثمار العقارى التى تقود وتوجه سوق العقارات المصرى نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة من خلال تقديم خدمات ومشروعات عالية الجودة بأعلى عائد استثمارى للعملاء.

وأشار إلى أن «DIG» ركزت على إضافة قيمة وتعزيز مستويات التنمية العمرانية من خلال مشروعاتها المختلفة عبر محفظة أراضى الشركة، بالإضافة إلى الاستحواذ الأخير على شركة «Infinity» للتطوير العقاري.

يُذكر أن مجموعة «DIG» استحوذت مؤخرا على شركة «إنفينيتي» التى تمتلك مشروعات تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

◗❙ صلاح: الشركة تمتلك خطة توسعية طموح وتخطط لبدء مشروعين جديدين خلال 2022

◗❙أتمام إجراءات الاستحواذ على «إنفينيتى»