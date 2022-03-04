مجموعة «CMA CGM» توقف شحنها إلى 3 دول بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت مجموعة الشحن CMA CGM الفرنسية إن الطلب المكثف على الشحن أدى إلى تضخم أرباحها العام الماضي مستمر في أوائل عام 2022، إلا أن الحرب في أوكرانيا جعلت توقعات السوق غير مؤكدة.

وأكدت الشركة أنها في أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب والعقوبات ذات الصلة التي تم فرضها على موسكو.

وقالت المجموعة الفرنسية إنها ستعلق أيضا خدماتها من وإلى روسيا البيضاء الحليفة لروسيا، ليكون حظرها لـ3 دول حتى ألآن، مؤكدة توقف الشحن لبلدانها الثلاثة، التي تمثل حوالي 2% من مبيعاتها ، وأنها غير قادرة على التنبؤ بالتأثير عليها خلال العام المالي الجاري.

وأضافت المجموعة التي تحتل المرتبة الرابعة بين شركات نقل الحاويات عالميا، أنه من أجل المساعدة في الجهود الإنسانية، ستتيح المجموعة سعة الشحن الجوي لديها لنقل المساعدات إلى بولندا للاجئين الأوكرانيين.

وسجلت CMA CGM أرباحًا صافية قدرها 17.9 مليار دولار لعام 2021 مقابل 1.8 مليار دولار في العام السابق، وهو ما أرجعته إلى الانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار الشحن وترك طاقة الشحن مرهقة.

وأكدت أنها عوضت بتلك الإيرادات المتزايدة في العام الماضي ارتفاع التكاليف، والتي ارتفعت بنسبة 30٪ تقريبًا على أساس سنوي في الربع الرابع.

وقالت المجموعة إنها ستمدد التجميد الحالي لأسعار الشحن الفوري حتى 30 يونيو وستخصص أيضًا طاقة استيعابية للشركات الصغيرة، كما أن الأحجام المشحونة ارتفعت 5٪ خلال 2021 لكنها انخفضت بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي في الربع الرابع حيث حد ازدحام الموانئ من الطاقة الاستيعابية.

وسمحت الأرباح المرتفعة لشركة CMA CGM بزيادة الاستثمارات، لا سيما في التوسع في الخدمات اللوجستية غير البحرية ، وخفض ديونها.

وتتوقع الشركة استثمار 14 مليار دولار هذا العام ، بما في ذلك 5 مليارات دولار لصفقات الاستحواذ المعلنة سابقًا ، بعد أن أنفقت حوالي 10 مليارات دولار العام الماضي على تحديث أسطولها.

وبلغ صافي ديون المجموعة 7.7 مليار دولار في 31 ديسمبر ، بانخفاض 9.2 مليار دولار عن العام السابق.