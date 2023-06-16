مجموعة CMA CGM تعلن عن خدمة جديدة تربط آسيا بتركيا وليبيا والبحر الأحمر

أعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية للشحن البحري، عن خدمة أسبوعية موسمية جديدة تحت مسمى ” تركيا ليبيا إكسبريس TLX ” والتي من المقرر أن تربط موانئ آسيا بتركيا وليبيا والبحر الأحمر مرورا بقناة السويس.

وحسب منشور لشركة CMA CGM الفرنسية للمصدرين والمستوردين فمن المقرر أن تبدأ الخدمة في 1 يوليو 2023 من ميناء شنغهاي بسفينة 2478 حاوية مكافئة للسفينة Buxlink .

كما أنه من المقرر أن يتم تشغيل الخدمة الجديدةTLX ، فقط من قبل خط الحاويات الفرنسي، عبر رحلات بحرية أسبوعية من وسط وجنوب الصين إلى جدة مع وصلات إلى سوق البحر الأحمر.

كما سيكون تناوب خدمة TLX على النحو التالي: شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – نانشا (الصين) – سنغافورة – جدة (المملكة العربية السعودية) – الإسكندرون (تركيا) – مالطا (إيطاليا) – مصراتة (ليبيا) – جدة – ميناء كلانج (ماليزيا) – شنغهاي وذلك مرورا بهيئة قناة السويس، حسب خريطة الخدمة الجديدة.

وافتتحت الشركة الفرنسية أمس محطة جديدة بميناء الإسكندرية، وهي محطة تحيا مصر بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الشركة رودلف جاك سعادة.

وتتواجد شركة cma –cgm في 160 دولة حول العالم، ولديها 400 مكتب في جميع القارات، و 750 مستودع، ويعمل لدى الشركة 155000 موظف، وتمتلك أسطول واسع من 593 سفينة، وتخدم CMA CGM في 420 ميناءا تجاريا في العالم.