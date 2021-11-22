مجموعة CMA-CGM تتوقع استمرار الضغط على الشحن البحري حتى النصف الأول من العام المقبل

اجتمع مجلس إدارة مجموعة CMA CGM ، صاحبة رابع خط ملاحي عالمي في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، برئاسة رودولف سعاده ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لمراجعة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2021 .

وتوقعت المجموعة أن يستمر الضغط على قدرة الشحن الفعالة للسلع الاستهلاكية الذي لوحظ منذ صيف 2020 حتى النصف الأول من عام 2022 على الأقل، مشيرة إلى أنها ستواصل المجموعة الاستثمار في تعزيز وتحديث شبكة الشحن والخدمات اللوجستية مع تعزيز هيكلها المالي.

وتعليقا على النتائج التي تم إصدارها اليوم من الشركة للربع الثالث من عام 2021 ، قال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، لقد حققنا نتائج مالية جيدة جدا هذا الربع ، مما مكننا من مواصلة تطويرنا وتسريع تحولنا.

وتابع ” سعادة ” أنه بالرغم من التوترات القوية في سلاسل التوريد العالمية بصورة غير مسبوقة، تظل أولويتنا هي دعم عملائنا بمجموعة كاملة من الحلول التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة للشحن والخدمات اللوجستية. “

كما تواصل مجموعة CMA CGM تكثيف استثماراتها من أجل سلاسل توريد أكثر كفاءة استجابة للضغط الشديد على سلاسل التوريد ولدعم نمو سوق النقل في السنوات القادمة، واصلت المجموعة استثماراتها لتعزيز شبكة لوجستيات الشحن والموانئ والشحن الجوي.

كما ستسمح هذه الاستثمارات لـ CMA CGM بتقديم حلول شاملة وتحسين جودة الخدمة من أجل تحسين تطويرها الاستراتيجي للسنوات القادمة مع متابعة إجراءاتها لتعزيز انتقال الطاقة، من خلال هذا البرنامج الاستثماري الطموح، تهدف المجموعة إلى بناء سلاسل التوريد لخدمة الاقتصاد العالمي.

5.9 % زيادة في سعات الشحن بالشركة خلال عام

كما أن هناك زيادة سعة الشحن بنسبة 5.9٪ بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021،

فيما انضمت 10 سفن مملوكة جديدة وثلاث سفن مستأجرة جديدة بقدرة 15000 حاوية نمطية إلى أسطول المجموعة منذ بداية العام، حيث تم اقتناء 49 سفينة مستعملة منذ 1 يناير 2021 ، 800 ألف حاوية إضافية على مدى 15 شهرا لتصل إلى 4.8 مليون حاوية.

ولفت رئيس المجموعة إلى أنه منذ عام 2017 ، اختارت CMA CGM الاستثمار في سفن الوقود المزدوج التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG) وتسمح بتقليل انبعاثات الملوثات الجوية بشكل كامل تقريبًا.

كما يمثل هذه الخطوة تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة أن المحرك المثبت على هذه السفن قادر بالفعل على استخدام Bio LNG من الميثان الحيوي (-67٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) أو الميثان الاصطناعي (بما في ذلك الميثان الإلكتروني).

وتماشياً مع استراتيجيتها في مجال إزالة الكربون، تعمل المجموعة على تكثيف استثماراتها وشراكاتها لتقديم حلول مبتكرة بشكل متزايد حيث تهدف الشراكة الاستراتيجية والصناعية طويلة الأمد مع شركة “Elengy العالمية ” إلى تطوير شبكة إنتاج وتوزيع غاز الميثان الصناعي باستخدام تقنيات مختلفة (التحويل الغازي والميثان باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز).

كما ستعمل هذه الشراكة الرئيسية على تسهيل تبادل خبرات كلا المجموعتين وقدرات البحث والتطوير، لا سيما في التقنيات الرئيسية مثل التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وكشف ” سعادة ” عن إطلاق أول مشروع لإنتاج الميثان الحيوي المُسال (BioLNG) المخصص للشحن، في ميناء مرسيليا ، بالشراكة مع Elengy العالمية حيث سيتم إنتاج BioLNG باستخدام النفايات المنزلية من إقليم مرسيليا بروفانس، سيستفيد هذا المشروع من البنية التحتية الحالية في ميناء مرسيليا.

ويضم أسطول “الميثان الجاهز” التابع لمجموعة CMA CGM حاليا 20 سفينة في الخدمة وسيضم 44 سفينة بنهاية عام 2024 .

كما تهدف إستراتيجية تشغيل الموانئ لشركة CMA CGM إلى دعم نمو الممرات التجارية للشحن وزيادة تحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها، في السياق الحالي للازدحام التجاري العالمي، قامت المجموعة بتحسين إدارتها الشاملة للسلاسل اللوجستية بفضل العديد من مشاريع الاستثمار في الموانئ التي تم إطلاقها منذ بداية العام.

وركزت بيانات الشركة العالمية على الصفقات التي وقعتها مؤخرا منها توقيع الاستحواذ على 90٪ من محطة Los Angeles Fenix ​​Marine Services ، وهي إحدى أكبر محطات الموانئ في منطقة لوس أنجلوس / لونغ بيتش وبوابة رئيسية للواردات الأمريكية .

كما تم توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عامًا لمحطة الحاويات الجديدة في ميناء خليفة بأبوظبي، بالإضافة إلى توقيع مشروع مشترك طويل الأجل لتجهيز وتشغيل الحاويات الجديدة ومحطة البضائع العامة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، يصل إلى 30 عاما.

ووقعت الشركة أيضا خلال العام الجاري صفقة للاستحواذ على الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في ميناء طرابلس في لبنان ، كما حصلت على حصة بنسبة 50٪ مطروحًا منها سهم واحد في محطة ميناء توتال تيرمينال إنترناشيونال ألجيسيراس (TTIA) الإسبانية ، التي تقع في موقع استراتيجي في جانب البحر الأبيض المتوسط ​​من مضيق جبل طارق.

وبذلك تمتلك المجموعة حصصا في 49 محطة ميناء عبر 27 دولة ، عبر شركتين تابعتين لها CMA Terminals و Terminal Link مشروع مشترك.

وفي فبراير الماضي قامت الشركة ” حسب سعادة ” بإطلاق قسم الشحن الجوي CMA CGM AIR CARGO ، ليتم يشغل حاليًا أربع طائرات إيرباص A330-200F ، وسيتسلم طائرتان جديدتان في ربيع عام 2022 .

وتواصل المجموعة تطوير أعمال الشحن الخاصة بها للسنوات المقبلة وقد طلبت أربع طائرات إيرباص A350F، كما ستطلق CMA CGM شركة طيران لهذه الطائرة الجديدة، مع قدرة استيعابية تزيد عن 100 طن ومدى تشغيل يبلغ حوالي 9000 كيلومتر ، ستمكّن A350F CMA CGM AIR CARGO من تعزيز عرضها لمسافات طويلة ، لتلبية احتياجات عملائها وأسواقهم بشكل أفضل، من خلال أحدث التقنيات ، وعلى وجه الخصوص ، الاستهلاك الأمثل للوقود ، ستوفر طائرة A350F ، عند التسليم ، أفضل أداء بيئي في قطاع الشحن الجوي من حيث الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكشف رئيس المجموعة رودلف سعادة أن الشركة قررت في سبتمبر الماضي وقف أي زيادات في نوالين الشحن البحري، وذلك في مواجهة زيادة ملحوظة في أسعار شحن الشحن “الفوري” بسبب تأثير ازدحام الموانئ واختلال التوازن الكبير بين الطلب وطاقة الشحن الفعالة وذلك لجميع الخدمات التي تديرها وذلك حتى فبراير المقبل.

علاوة على ذلك، تعمل CMA CGM مع عملائها لتقديم عقود متعددة السنوات تسمح لهم بتأمين احتياجات الشحن على المدى المتوسط حسب ” سعادة ” .

وبلغت ايرادات المجموعة خلال الربع الثالث، بلغت 15.3 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 89.4٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وذلك بسبب نشاط الشحن البحري الذي يعد النشاط الرئيسي للشركة.

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.1 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل هامشًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.4٪ (بزيادة قدرها 25.4 نقطة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ) .

ونقلت المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2021 ، نقلت 5.5 مليون حاوية مكافئة، بانخفاض قدره 2.5 ٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 عندما انتعشت التجارة العالمية بشكل ملحوظ بعد انتهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، وتأثير ذلك على حالة الازدحام الذي يؤثر على محطات الموانئ والبنى التحتية الداخلية، مما يؤدي إلى فترات عبور أطول للسفن.

كما بلغت عائدات الشحن للمجموعة 12.5 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 101٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) للشحن 6.8 مليار دولار أمريكي.

ووصل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 54.4٪ ، بزيادة قدرها 30 نقطة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، مدفوعًا بمتوسط ​​عائدات لكل حاوية مكافئة قدرها 2293 دولارًا أمريكيًا وعلى الرغم من ارتفاع نفقات التشغيل (لا سيما المخابئ وتكاليف استئجار السفن والمناولة في الموانئ.

بلغت عائدات الخدمات اللوجستية 2.9 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وكان هذا الأداء مدفوعًا بخدمات إدارة الشحن ، ولا سيما قطاع المحيطات فيما كان سوقًا مواتية ، وكذلك إلى مستوى أقل، إلى حد كبير ، التحول المستمر في الأنشطة اللوجستية التعاقدية التي تأثرت سلبًا بتدابير الإغلاق المتعلقة بوباء Covid-19 في عام 2020 .

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 63٪ لتصل إلى 274 مليون دولار أمريكي.

وأكد سعادة أنه كجزء من التزامها تجاه العملاء في جميع أنحاء العالم ، ستواصل المجموعة نشر الحلول لدعم أنشطة أعمالهم وضمان استمرارية سلاسل التوريد الخاصة بهم، وبالتالي ، من المرجح أن يمكّن السياق الحالي المجموعة من تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الرابع .