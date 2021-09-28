مجموعة CMA CGM الفرنسية تعلن عن إطلاق منصة جديدة للشحن

يمكن للمصدرين من خلالها عرض سلعهم وتوسيع نطاق أعمالهم بفرص جديدة، أما المستورد فيمكنه العثور على موردين جدد مباشرة على المنصة والتفاوض عبر الإنترنت"

أعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية عن إطلاق منصة جديدة للشحن، والتي تعد أول سوق للتوفيق بين مختلف الأعمال في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وحسب ما أكدته مجموعة CMA CGM ” ثالث خط ملاحي عالمي ” أن المنصة توفر خدمات للعملاء حلولاً لتسريع أعمالهم في جميع أنحاء العالم ، وتوسيع النمو الداخلي، وخلق فرص عمل جديدة والعثور على الموردين أو العملاء المناسبين، كما يوفر أيضًا التكاليف والوقت ويقلل من المخاطر المرتبطة بتطوير الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم المجموعة التي تتخذ من مرسيليا بفرنسا مقراً لها حلولاً مخصصة لتلبية جميع توقعات العملاء، سواء كانوا يريدون حماية بضائعهم المنقولة عبر الخط الملاحي ، أو زيادة حجم أعمالهم .

أوضح خط CMA CGM أنه يمكن للمصدرين عرض سلعهم وتوسيع نطاق أعمالهم بفرص جديدة، أما المستورد فيمكنه العثور على موردين جدد مباشرة على المنصة والتفاوض عبر الإنترنت”.

وأكدت المجموعة على أنه يجب أن تفي الكيانات المدرجة على المنصة بمتطلبات، ومنها الحفاظ على علاقة عمل مع CMA CGM Group لمدة عامين على الأقل، مما يوطد العلاقة بين كافة الأطراف، بالإضافة إلى التخلص من الالتزامات والمدفوعات المستحقة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

المنصة الجديدة ، المدعومة من CMA CGM و CEVA Logistics ، لديها القدرة على خدمة عملاء الشركة في 160 دولة حول العالم ، ويمكن التعامل عليها من قرابة 1200 متعامل في 110 دولة ويمكن استخدامها لتداول جميع السلع ، مثل الحاصلات الزراعية، أو بضائع الرعاية الصحية أو المنسوجات.

كانت قد أكدت تقارير خلال سبتمبر الجاري عن تجمع سماسر ملاك السفن العالمي تصدُّر مجموعة COSCO الصينية المركز الثالث عالميًّا بين خطوط الملاحة العالمية العاملة في نشاط الحاويات، متفوقة على الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، والذي احتل المركز الثالث لسنوات كثالث أكبر خط حاويات، حيث لم تستحوذ الأخيرة على المزيد من السفن. وأوضحت تلك التقارير أن COSCO أصبحت تمتلك الآن 2.97 مليون حاوية مكافئة من إجمالي الطاقة التشغيلية، مقارنة بـ3.01 مليون حاوية مكافئة لـCMA CGM .

وأضافت التقارير أن مجموعة MSC السويسرية تصدرت، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول بين الخطوط الملاحية، متصدرة شركة Maersk التي تأتي في المرتبة الثانية.

وتعاقدت مجموعة OOCL، خلال العام الماضي، على عشرات السفن ذات الحمولة 23 ألف حاوية، وست سفن حمولة 14 ألف حاوية، و16 ألف حاوية، فيما يبلغ سجل طلبات مجموعة COSCO، الآن، سفنًا بطاقاتٍ تصل إلى 585.272حاوية مكافئة، بينما يبلغ إجمالي طلبات مجموعة CMA –CGM سفنًا بطاقة 525.452 حاوية مكافئة.

ومن المتوقع بعد تنفيذ خطط شركة COSCO أن تزيد إلى 2.14 مليون حاوية مكافئة عند تسليم جميع التعاقدات الجديدة بحلول عام 2024، بينما سينمو الأسطول المملوك لشركة CMA CGM إلى 1.76 مليون حاوية مكافئة.

بما في ذلك السفن المستأجرة، يمكن أن تصل السَّعة التشغيلية الإجمالية لشركة COSCO إلى 3.56 مليون حاوية مكافئة في عام 2024، متفوقة على CMA CGM، والتي سيكون لديها 3.54 مليون حاوية مكافئة.