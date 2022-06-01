مجموعة CMA CGM الفرنسية تبدأ اليوم حظر نقل البلاستيك على متن سفنها

بدأت شركة النقل الفرنسية CMA CGM اليوم في التوقف عن استخدام البلاستيك على متن سفن الحاويات الخاصة بها، وذلك ضمن الخطة الهادفة للحفاظ على البيئة والتي تخطط الخطوط الملاحية لتنفيذها على أرض الواقع مستقبلا.

وأكدت مصدر مسئول بالشركة أن السبب الرئيسي في هذا القرار أن الكثير من النفايات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في المحيطات والبحار لأنه لا يتم معالجتها بشكل صحيح.

وأطلقت الشركة ” لضمان فعالية هذا الإجراء، حظر الرمز HS 3915 في نظام الحجز الخاص بها.

وفي فبراير الماضي أعلنت شركة CMA-CGM الفرنسية أنها لن تقوم بنقل أي نفايات من البلاستيك على متن سفنها اعتبارًا من أول يونيو المقبل، خلال لقاء جمع رئيس المجموعة الفرنسية رودلف سعادة ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون .

وأكدت الشركة الفرنسية أنها لاحظت إلقاء قرابة 10 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في البحر وبدون أي إجراء.

ومن المقرر أن يتضاعف هذا الرقم 3 مرات خلال العشرين عامًا القادمة ليصل إلى 29 مليون طن سنويًا، وتشمل أسباب هذا التلوث التخزين في الهواء الطلق وغياب البنية التحتية لمعالجة النفايات البلاستيكية التي لا تتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

وأكد رئيس مجموعة CMA-CGM الفرنسية، أنه مع الشركة بعدم نقل النفايات البلاستيكية على متن سفنها بعد الآن، فستقوم بمنع تصدير هذا النوع من النفايات إلى وجهات لا يمكن فيها ضمان الفرز أو إعادة التدوير أو الاستعادة.”

وأضافت مجموعة CMA CGM أنها ستسرع من جهودها لجعل الحفاظ على التنوع البيولوجي إحدى أولويات سياسة المسئولية الاجتماعية للشركات (CSR).

كما قال سعادة إن الشركة الفرنسية ستستضيف أحد موقعي المعهد الفرنسي لإزالة الكربون في Tangram، مركز الابتكار والتدريب الرئيسي للمجموعة المقرر افتتاحه في مرسيليا في عام 2023.

ومن المعروف أن مجموعة CMA-CGM في المرتبة الرابعة وهي فرنسية الجنسية، بالرغم من أنها مملوكة لعائلة جاك سعادة ” اللبناني الجنسية“، إلا أنها تتخذ من فرنسا مقرا لها ، وتم تأسيسها عام 1978 نتيجة لسلسلة من الاندماجات بين شركات الشحن التي تم إنشاؤها سابقا.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 560 سفينة تعمل في أكثر من 150 مسارا على مستوى العالم, تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 3015200 حاوية مكافئة.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة CMA CGM الفرنسية بتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، خلال العام الحالي 2022 ، وأكدت المجموعة أن اختيار الرصيف 55 الجديد في الإسكندرية يتماشى تمامًا مع رؤية المجموعة، للتطوير في مصر، حيث سيخلق فرصًا لتعزيز خدماتها في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، في بلد يتمتع بإمكانات اقتصادية قوية، وهو خيار إستراتيجي لتطوير عمليات CMA CGM في مصر.

وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 560.000 متر مربع مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، ستبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، ما يمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الأستيعابية الأكبر، وهذا سيمثل حلولًا إضافية للمصدرين والمستوردين المصريين، إضافة إلى تجارة الترانزيت.

وأكدت المجموعة أن تلك المحطة ستتمكن من ربط مصر بمناطق جديدة، كما ستعزز وجود CMA CGM في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ عام 1995 تنظر المجموعة لمصر على أنها دولة تلعب دورًا إستراتيجيًّا في تطوير خدمات المجموعة؛ وذلك لأن موقع مصر الإستراتيجي يلعب دورًا رئيسيًّا كمفترق طرق وتقاطع خطوط الشحن بين الشرق والغرب، خاصة للتجارة بين إفريقيا وآسيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

كما أن وجود المجموعة في مصر يتضمن فريق عمل يتكون من 300 موظف بـ6 مكاتب لكل من شركة CMA CGM، بالإضافة إلى شركة CEVA Logistics، كما تقوم الشركة بتشغيل 17 رحلة أسبوعية لـ6 موانئ تربط الدولة ببقية دول العالم، وتشمل أكثر من 1400 رحلة سنويًّا، بالإضافة إلى عبور حوالي 712 سفينة قناة السويس؛ البوابة الرئيسية للتجارة العالمية.