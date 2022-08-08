‏مجموعة «CFC» الإماراتية تستثمر 400 مليون دولار لإنتاج الأسمدة والمخصبات والأعلاف بمصر

تعتزم مجموعة «CFC» الإماراتية للأسمدة والكيماويات، استثمار نحو 400 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأسمدة والمخصبات والأعلاف بمنطقة «الهو» الصناعية فى محافظة قنا.

وقال الدكتور أحمد خليفة الرئيس التنفيذى للمجموعة- إنه من المقرر بدء أعمال إنشاءات وتنفيذ المشروع الجديد مطلع ينايرالمقبل، وفقا لأحدث أساليب التكنولوجيا عبر تعاقد تم ابرامه مع شركة «تيسين كروب/ أودا» الألمانية.

وقال في تصريحات لـ«المال» إنه من المقرر بدء أولى مراحل الإنتاج من المشروع مطلع 2025، الذى سيوفر أيضاً أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة ويتماشي مع استراتيجية الدولة لتنمية محافظات الصعيد.

واختارت لجنة الشراكة الصناعية العليا الإماراتية المصرية الأردنية البحرينية، مصر لتدشين مشروع «CFC» وهو الأول الذى تعتمده اللجنة و يحقق التكامل بين دول اللجنة ضمن 12 مشروعا تم الإعلان عن تأهيلها الشهر الماضى.

وشهدت القاهرة يوليو الماضى أول اجتماع للجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، بهدف بحث التنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤيتهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة.

وتركز اللجنة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره الهام فى تفعيل الشراكة الصناعية التى تهتم بنحو 7 قطاعات، تشمل: «الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات».

وأوضح الرئيس التنفيذى للمجموعة أن المشروع سيُنتج حوالى 350 ألف طن من مكملات الأعلاف MCP، و DCPو 200 ألف طن من الأسمدة البوتاسية، و100 ألف طن من الكالسيوم كولورايد، و800 ألف طن من حمض الفوسفوريك.

وتابع إن مثل هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات التكاملية بين دول اللجنة، إذ أن التمويل سيكون من الجانب الإماراتى، والتصنيع والتنفيذ سيتم فى مصر، كما أن إنتاج المشروع من «الكالسيوم كولورايد»، سيتم تصديره إلى الإمارات والبحرين، لتلبية احتياجات قطاع البترول والغاز فى الدولتين.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر، وفقا لبيانات الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى( 2021/ 2022 ) مقابل 353.6 مليون للفترة المقابلة من (2021/2020) بنسبة ارتفاع قدرها %26.9