مجموعة «beIN» توقع شراكة مع «تويتر» لتزويدها بمحتوي رياضي قبل مونديال قطر

أبرمت مجموعة beIN الإعلامية، وقناتها الرياضة beIN SPORTS، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TMشراكة استراتيجية مع شركة Twitter، تعمل بموجبها beIN على تزويد الشركة بمحتوى رياضي خاص للحدث الكروي الأكبر في العالم، الذي ستستضيفه قطر في 20 من شهر نوفمبر القادم.

وتشارك beIN SPORTS المحتوى الرياضي الخاص مع الجماهير الإقليمية عبر Twitter، لتسليط الضوء على أهم لحظات المباريات طوال مدة البطولة، ومنح العلامات التجارية والمسوقين امكانية المشاركة من خلال فرص الرعاية التي تطرحها منصة Twitter Amplify.

وتشمل الشراكة ما مجموعه 320 فيديو، حيث تحظى كل مباراة على لقطات من المحتوى المميز وملخص واحد لأهم الاحداث بالإضافة الى مقطع تحليلي من داخل استوديوهات beIN، والتي سيتم مشاركتها على الحساب الرسمي للقناة على Twitter، @beINSPORTS.

رئيس الشراكات الإعلامية بـتويتر: 74 % ارتفاعا فى حجم تداول محتوي كرة القدم بين زوار المنصة

قالت كندة إبراهيم، رئيسة الشراكات الإعلامية لدى شركة Twitter في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “لقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 74% قي المعدل الشهري لحجم تداول المحتوى الخاص بكرة القدم بين مرتادي المنصة مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية. فعلى سبيل المثال سجلت المملكة العربية السعودية وحدها خلال هذا العام ما يزيد عن 53 مليون تغريدة حول كرة القدم حتى الآن”.

وأضافت: “نحن ندرك حجم الجمهور الكبير من حول العالم الذي يبدي اهتماماً كبيراً بالمحتوى الرياضي على Twitter. وانطلاقاً من اثارة الحماس لدى المشجعين، وصولاً الى ملاقاتهم في مواطنهم، تعد Twitter المنصة الأفضل لمتابعة الأحداث الكبرى المتداولة عالمياً، مباشرة من مكان حدوثها. ومن خلال عملنا مع الناقل الأكبر للمحتوى الرياضي في المنطقة، نتطلع بشغف نحو تقديم تغطية فورية لأبرز لحظات المباريات ووضعها بين أيدي المشجعين الذين يساهمون في خلق أجواء من الإثارة وبناء مجتمع تفاعلي حول الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.”

مدير إدارة الإعلام الرقمي بـ beIN : توفير تجارب مشاهدة استثنائية لكافة المشجعين

قال فيصل محمود الرئيسي، مدير إدارة الإعلام الرقمي لدى beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “باعتبارنا أحد الجهات الإعلامية الرسمية الموكلة بثّ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TMفي 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستعمل فرقنا من المواهب المميزة على مدار الساعة لتقديم أفضل المحتويات والتغطيات الإعلامية الرياضية، من خلال أحدث التكنولوجيات المتطورة، بهدف توفير تجارب مشاهدة استثنائية لكافة المشجعين. كما يسرنا التعاون مع شركة Twitter لتعزيز تغطية هذا الحدث التاريخي، وبذل الجهود الوفيرة للمساهمة في صنع ذكريات خالدة في أذهان ملايين المتابعين في جميع أنحاء المنطقة “.

وكانت Twitter قد عقدت شراكة مع شركة GWI لإجراء بحث ميداني بهدف تكوين صورة واضحة حول آراء المستخدمين تجاه بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TMحيث تواصلت الشركة مع ما يزيد عن 12000 شخص في 12 سوق مختلفة بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أظهرت الدراسة أن ما يزيد عن 261 مليون مستخدم على منصة Twitter يتابعون ما لا يقل عن متحدّث أو مزوّد رئيسي واحد للمحتوى الخاص بكرة القدم، وأن 72% من مستخدمي Twitter يثنون على مدى جاذبية المحتوى الرياضي المتداول ما يعكس قيمة مشاركة المحتويات الخاصة بكرة القدم عبر المنصة.

وبينما أظهرت النسب بأن 78% من مشجعي كأس العالم على Twitter يرون أن المنصة تحتوي على محتويات رياضية فريدة، فإن الشراكة مع beIN SPORTS ستساهم بحفاظ Twitter على مكانه كموطن لأخبار كرة القدم.