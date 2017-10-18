مجموعة BAIC تستهدف إنتاج مليون سيارة كهربائية فى 2018

خالد بدر الدينأعلنت اليوم الأربعاء مجموعة BAIC الصينية للسيارات، أنها تستهدف إنتاج حوالى مليون سيارة كهربائية خلال العام القادم، وأكثر من 3 ملايين وحدة بحلول عام 2020، بعد أن انتجت 424 ألف سيارة كهربائية خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بزيادة أكثر من 40 % عن نظيرتها خلال نفس الشهور م

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الأربعاء مجموعة BAIC الصينية للسيارات، أنها تستهدف إنتاج حوالى مليون سيارة كهربائية خلال العام القادم، وأكثر من 3 ملايين وحدة بحلول عام 2020، بعد أن انتجت 424 ألف سيارة كهربائية خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بزيادة أكثر من 40 % عن نظيرتها خلال نفس الشهور من العام الماضى.

وأكد تشو هيوى رئيس مجلس إدارة مجموعة BAIC، أن حكومة بكين تستهدف إنتاج مليونى سيارة كهربائية سنويا اعتبارا من عام 2020 ثم 7 ملايين وحدة سنويا بعد ذلك بخمس سنوات ليصل نسبة السيارات الكهربائية إلى حوالى 20 % من إجمالى عدد السيارات التى تسير فى بلاد الصين خلال تلك الفترة.

وذكرت وكالة رويترز أن شركات السيارات الصينية ومنها BAIC و BYD تتجهان لإنتاج سيارات صديقة للبيئة تستخدم طاقة متجددة مثل الموديلات الكهربائية والهجين لمساعدة حكومة بكين التى تبذل جهودا مكثفة لتقليص التلوث فى المدن الصينية التى باتت من أكثر المدن تلوثا فى العالم بسبب هوائها الذى ينتشر فيه الأدخنة والعوادم الخانقة الناجمة عن كثرة المصانع والسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى.

وكانت الرابطة الصينية لمنتجى السيارات أكدت إن حكومة بكين وضعت جدولا زمنيا لحظر إنتاج وبيع السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى مثل البنزين والسولار فى غضون 15 سنة كما أن وانج شوانفو رئيس مجلس إدارة شركة BYDيتوقع أن تصبح جميع السيارات الموجودة فى الصين كهربائية بحلول عام 2030.



وليست الصين وحدها التى تتجه لإنتاج سيارات كهربائية فقد أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن استثمارها مليار دولار أميركي في أحد فروعها في الولايات المتحدة الأميركية لإنتاج سيارات كهربائية فى المستقبل كما أعلنت شركة فورد الأمريكية أنها ستطرح 13 موديلا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2020 وكذلك شركة فولفو أكدت أن جميع سياراتها ستكون كهربائية اعتبارامن عام 2019.