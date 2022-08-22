مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» تستهدف 3.6 مليار العام المقبل

أعلنت مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» تعاقدها مع شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، لتقوم سوليد كابيتال بدور مستشار مالي مستقل لتقييم إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

قال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إن سوليد كابيتال للاستشارات المالية واحدة من الشركات الرائدة في مجالها والتي يتم التعاون معها لدراسة إمكانية طرح شريحة من أسهم الشركة التابعة للاكتتاب العام في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

وأضاف أن الطرح يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتطوير الشامل والتي تقوم بتطبيقها خلال العامين الأخيرين لتعظيم الاستفادة من مواردها والكوادر البشرية المتاحة لديها.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركة التي سيتم طرح جزء من أسهمها قريبا عقب إنهاء كافة التفاصيل، حيث تعد هذه الخطوة أحد المحفزات الداعمة لتحقيق خطة الشركة الطموحة.

ولفت إلى نجاح المجموعة في تحقيق طفرة قياسية في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحقق مبيعات تعاقدية تلامس 900 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 138%، مقارنة بتحقيق 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النجاح الذي حققته الشركة في وقت قياسي.

وأوضح أن هذه المبيعات القوية والنتائج المميزة تؤكد التزام الشركة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري، وهي الخطة التي تعتمد على آليات قوية وواضحة ومحددة،

أما عن أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للشركة، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المجموعة تستهدف الارتفاع بإيراداتها المحققة لتصل إلى 3.6 مليار جنيه خلال العام المقبل، ولتحقق نحو 4.1 مليار جنيه في 2024، وذلك بناء على استمرار الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعات الشركة، وطرح مراحل جديدة بمشروعاتها القائمة، فضلا عن وجود طلب حقيقي بالسوق وقاعدة عملاء قوية لدى الشركة.