مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» تحتفل بافتتاح أكبر نافورة راقصة في مصر

افتتحت مجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING أكبر نافورة راقصة في مصر بمشروع Nyoum October، وذلك خلال احتفالية ضخمة أحياها الفنان أحمد سعد بحضور مسئولي الشركة وعملاء المشروع.

وقال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إن المجموعة لا تنفذ مشروعات تقليدية أو مجرد وحدات سكنية ولكنها تؤسس لحياة متكاملة التفاصيل في مشروعاتها، وبجانب تنفيذ وحدات متنوعة فإن الشركة تركز على أسلوب حياة مختلف للعملاء داخل مشروعاتها، وهو ما يعد أحد محاور استراتيجية عملها الجديدة التي تعكف على تنفيذها حاليا.

وأضاف خليفة في بيان للشركة أن مشروع Nyoum October نموذج للحياة المتكاملة بكل تفاصيلها، فالمشروع يضم وحدات سكنية ومكاتب إدارية ومحلات تجارية لتوفير احتياجات عملاء المشروع.

إضافة إلى جزء ترفيهي يضم مكونات مختلفة أبرزها أكبر نافورة راقصة في مصر وحمامات سباحة ولاند سكيب ونادٍ اجتماعي ومدارس دولية، وهي حزمة أنشطة وخدمات مختلفة تجعل المشروع نموذجًا متكاملًا.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة Ghesa الأسبانية لتنفيذ أكبر نافورة راقصة في مصر بأعلى معايير الجودة والجمال، وهي شركة تمتلك خبرة وسابقة أعمال قوية في مجالها، حيث يصل ارتفاع تلك النافورة لـ25 مترًا ، وتضم 9 آلاف متر مربع من المياه، ومع تشغيل النافورة أصبحت قيمة مضافة لجمال وروعة مشروع Nyoum October.

وأكد أن الجانب الجمالي والترفيهي جزء أساسي من مشروعات المجموعة، كما أن الشركة تركز على تنفيذ كل ما هو غير تقليدي ومختلف لعملائها في مشروعاتها المختلفة، مع تنفيذ مكونات مشروعاتها بأعلى معايير الجودة وبالتعاون مع شركاء نجاح مميزين.

ولفت إلى أن تشغيل النافورة يعد جزءًا من استراتيجية الشركة لتشغيل الجزء التجاري بالمشروع بحيث يكون وجهة للعملاء الباحثين عن تجربة تسوق مميزة، بالإضافة إلى رفع نسبة الإشغالات بالجزء السكني بالمشروع، والحفاظ على حيوية المكان.

وأوضح أن مشروع Nyoum October يقع على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وتم الانتهاء من تنفيذ 60% من إنشاءات المشروع، كما تم تسويق حوالي 70% منه، وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم وحدات بمساحات متنوعة، مشيرا إلى أن المشروع يضم 1861 وحدة سكنية و1428 فيلا، و794 محلًا تجاريًا و48 مكتبًا.