مجموعة «Arab Developers» تتعاقد مع «INCOMERCIAL» لتأجير «Park Mall»

أعلنت مجموعة Arab Developers Holding تعاقدها مع شركة INCOMERCIAL، وذلك لتقوم بتأجير Park Mall لعدد من العلامات التجارية المميزة، والتي تم التعاقد معها نظرًا لسابقة أعمالها القوية لتخصصها في مجال العقارات التجارية وإدارة المشروعات التجارية، وهو تعاقد يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الشركة حاليا بمشروعاتها.

ووقع التعاقد كل من الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Arab Developers Holding، ومحمد شحاتة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة INCOMERCIAL، وذلك بحضور مسئولي الشركتين.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة Arab Developers Holding، إن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية المجموعة لرفع القيمة الاستثمارية لمشروعاتها، والتعاون مع شركات قوية في تخصصات مختلفة، إضافة إلى تقديم كل ما هو مميز لعملاء الشركة الحاليين وزيادة قاعدة عملاء الشركة.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل ضمن استراتيجية عمل قائمة على عدة محاور أبرزها الالتزام مع عملائها والحفاظ على ثقتهم ومستوى رضائهم، إضافة إلى التعاون مع شركاء نجاح جدد تتكامل أهدافهم مع أهداف المجموعة.

وأوضح أن شركة INCOMERCIAL واحدة من الشركات المتخصصة في مجال تأجير المولات التجارية والتي استطاعت في خلال فترة ثلاث سنوات التعاقد والعمل علي مساحات تجارية، إيجارية تتجاوز الـ 100 ألف متر.

وتم التعاقد معها لتقوم بجذب علامات تجارية للتواجد ضمن مول”Park Mall”وهو مشروع يقع في مكان مميز، حيث يتواجد علي أهم المحاور الرئيسية في التجمع الخامس وهي شارع التسعين الشمالي والجنوبي وأمام الجامعة الأمريكية.

وأضاف أن المشروع عبارة عن مول تجاري يضم أكبر فرع لسلسلة لولو ماركت في مصر على مساحة 8200 متر، إضافة إلى جيم رياضي على مساحة 2000 متر وسينما ومنطقة مفتوحة على مساحة 5000 متر لاند سكيب ومطاعم وملاعب بادل.

ويضم المول خدمات متنوعة تقدم تجربة فريدة للزائرين، كما يتم التعاقد بشكل فوري على المحلات داخل المشروع.

وتابع أن المول يضم مساحة تأجيرية تبلغ 30 ألف متر، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 50 مترًا، كما أن التعاون مع شركة متخصصة لتقوم بتأجيره بما يضمن التنويع في العلامات التجارية المتواجدة داخل المشروع ويزيد من قيمته الاستثمارية.

وأوضح أن “Park Mall “يقع ضمن مشروع “Nyoum New Cairo” بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن أبراج سكنية تضم شققا سكنية فاخرة ومولا تجاريا ضخما، ويعد المشروع علامة مميزة في أميز موقع في مدينة القاهرة الجديدة، وسيضيف التعاقد الجديد للمشروع بالكامل.

وتابع محمد شحاتة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة INCOMERCIAL ، أن التعاقد مع مجموعة Arab Developers Holding يضيف لسابقة أعمال شركته.

ويضيف مطورا قويا ومشروعا مميزا لمحفظة المشروعات التي عملت عليها الشركة، فالمشروع متكامل به عناصر الجذب للعلامات التجارية من اسم المطور والموقع المميز والتصميم والتقسيم الداخلي للوحدات.

وأشار إلى أن شركته تتعاون مع عدد من كبار المطورين العقاريين في مشروعات متنوعة وضخمة مملوكة لشركات عقارية كبرى، وتتنوع الخدمات التي تقدمها الشركة ما بين التأجير للمولات والمساحات الإدارية، وإدارة المحافظ العقارية التجارية.