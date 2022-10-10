مجموعة Altwheed تشارك في جايتكس دبي 2022 بأكثر من 10 ماركات عالمية

عززت شركة Altwheed للتكنولوجيا وإكسسوارات المحمول من تواجدها في مصر والشرق الأوسط من خلال مشاركتها في معرض “جايتكس” لتكنولوجيا المعلومات، والمقام في مدينة دبي لمدة 5 أيام ابتداءً من 10 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان وصل “المال”، إن مشاركتها في معرض “جايتكس” 2022 سعيًا نحو تعزيز وبناء علاقات دولية تجارية؛ للمساهمة في تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، لما تمتلكه من إمكانيات وشراكات دولية ووكالات عالمية لأكثر من 30 علامة تجارية .

وتشارك ” Altwheed ” في معرض “جايتكس” بأكثر من 10 ماركات عالمية التي تحمل أحدث ما توصل إليه قطاع التكنولوجيا في العالم في تخصصاتها، كما سيتوافر في الجناح متخصصون للإجابة عن استفسارات الزوار في حينه والتعرف عن كثب على المقتنيات الجديدة في عالم إكسسوارات المحمول وتكنولوجيا المعلومات.

وتسعى شركة ” Altwheed ” لتوفير أفضل المنتجات التكنولوجية في السوق المصرية وأسواق الخليج والشرق الأوسط عبر توسعها في إبرام التعاقدات وحصد الوكالات الدولية في هذا المجال، مع التركيز على معيار الجودة في كافة المنتجات .

وعلى مستوى بيئة العمل، تسعى “Altwheed” لخلق بيئة محفزة لإطلاق المواهب البشرية، إضافةً إلى ابتكار الحلول بمحاكاة التحديات التي يواجهها الفرد والمجتمع والشركات، من خلال حصولها على شهادتي الأيزو 9001 للتوزيع والجودة ومتابعه العملاء والأيزو 45001.

وبهذه المناسبة، أكد مصطفى أحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة Altwheed، أن مشاركة المجموعة في معرض جايتكس دبي لهذا العام يعد إضافة قوية لأعمال المجموعة والمنتجات الجديدة في مجال التكنولوجيا وإكسسوارات المحمول، حيث يعد تجمع كبير للشركات العاملة في هذا القطاع وفرصة سانحة لعرض منتجاتنا في ظل الطلب المتزايد من العملاء في المنطقة على أحدث التقنيات التكنولوجية.

ولفت “أحمد” إلى أن الشركة ستتواجد من خلال جناحين الأول معني بعرض أفضل ما تم إنتاجه للعلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى منتجات مصنعنا سمارت جيت الذراع التصنيعي للمجموعة، وهي صناعات مصرية 100%، تشمل أنظمة سمارت هوم ” المنزل الذكي” متكاملة، والتحكم عن بعد، بالإضافة الي أنظمة حماية ضد الحريق متكاملة للمصانع والشركات وهي منتجات مصرية بالكامل، فضلا عن حقائب للاب توب.

وقال: سيمنحنا جايتكس الفرصة لتسليط الضوء على أحدث علاماتنا التجارية حيث نشارك بمنتجات Mophie ، و Araree، و Gravastar، و Myfirst، و Imilab ، و Kieslect، و Kospect، و Qcy ، و NORSHIRE، و Smartgate.

وتابع: إن الجناح الثاني سيخصص للذراع التكنولوجي الجديد للمجموعة، والمتخصص في أنظمة المعلومات والخدمات عبر منصات رقمية مؤمنة للموارد البشرية بالشركات ومراقبة المخزون، والذي يتميز بقدرته على التكامل والإرتباط مع كافة الأنظمة التكنولوجية العالمية مثل مايكروسوفت او اوريكال وغيرها من الأنظمة.

وأضاف: مشاركتنا في جايتكس تؤكد التزامنا تجاه المنطقة وحرصنا على الاستمرار في دفع عجلة سوق أعمال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن معرض “جايتكس” يُعتبر من أهم الأحداث التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بمشاركة العديد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة، حيث يشارك في المعرض ما يقارب 4500 شركة ، كما يتضمن المعرض العديد من الحوارات والنقاشات وورش العمل؛ لمناقشة الفرص الواعدة المستقبلية في مجال التقنية برؤى عالمية.