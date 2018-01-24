مجموعة A.P.G مصر تشارك في مسابقة لإعمار الموصل العراقية

المال- خاصشاركت مجموعة العمارة والتخطيط – مصر A.P.G في مسابقة دولية لإعادة إسكان مهجري الموصل بالعراق والتي أصدرتها مؤسسة (تميز) الدولية.وقال المهندس أحمد علام مدير عام مجموعة العمارة والتخطيط - مصر إن المسابقة تهدف إلى إيجاد حلول معمارية وحضرية لموضوع

المال- خاص

شاركت مجموعة العمارة والتخطيط – مصر A.P.G في مسابقة دولية لإعادة إسكان مهجري الموصل بالعراق والتي أصدرتها مؤسسة (تميز) الدولية.

وقال المهندس أحمد علام مدير عام مجموعة العمارة والتخطيط – مصر إن المسابقة تهدف إلى إيجاد حلول معمارية وحضرية لموضوع إعادة بناء مدينة الموصل وتحديداً لمناطق الإسكان.

وأضاف: “تم اختيار موقع افتراضي بالمدينة واقتراح لمجاورة سكنية قابلة للتعديل والامتداد لإمكانية تطبيق المثال في مواقع أخرى”.

وأكد مدير عام مجموعة العمارة والتخطيط، أن مشاركة الشركات المصرية بما تمتلكه من كفاءات وخبرات إدارية وهندسية في عملية إعادة إعمار المدن العراقية – التي تأثرت بالصراع في مواجهات استمرت لسنوات- يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المهمة .