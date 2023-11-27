مجموعة «2B» للإلكترونيات تستهدف افتتاح فرعين فى السوق السعودية

تستهدف مجموعة «2B» لتجارة الإلكترونيات التوسع فى السوق السعودية عبر افتتاح فرعين لها خلال العام المقبل، على أن يعقب ذلك عدة منافذ أخرى فى 2025.

قال الدكتور محمد جريدة، المؤسس والرئيس التنفيذى للمجموعة، إن «2B» تخطط لاقتحام المملكة من خلال شريك سعودي، خاصة أنها سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات التى تساعد على نجاح المجموعة –على حد وصفه.

على صعيد آخر، أضاف «جريدة» أن «2B» تستعد لاستقبال موسم خصومات الجمعة السوداء بمجموعة من عروض التقسيط للعملاء مع شركات التمويل الاستهلاكى والشراء الآن والدفع لاحقًا، مثل «فاليو» و«أمان» و«كونتكت» بإجراءات ميسرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح -فى تصريحات لـ«المال»- أن الشركة تستهدف الوصول إلى 70 فرعاً فى مصر بنهاية العام الحالي، خاصة أن مصر تشهد نموًا مطردًا فى الطلب بسوق الأجهزة الكهربائية.

وأشار أن شركته تمتلك مركزًا رئيسيًا لتقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها فى منطقة مدينة نصر، إضافة إلى أخرى أصغر حجمًا فى بعض فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن «تو بى» بدأت عملها فى عام 2000، وافتتحت أول متجر للتجزئة خلال 2010 لبيع أجهزة «لاب توب» ومنتجات «IT» وهواتف محمولة.

وتمتلك 4 مصانع هى «بيست باى» للصناعات الغذائية، والذى ينتج عصائر ديلى، وآخر لإنتاج بطاريات الكربون، وثالث لبسكويت الآيس كريم، ورابع لحقائب أجهزة اللاب توب تحت العلامة التجارية «lavento».

وبحسب «جريدة» –فى تصريحات سابقة لـ«المال»– سجلت «تو بى» مبيعات خلال 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه، بزيادة %30 على 2021، مضيفا أنها تأمل فى تحقيق نمو من 10 إلى %15 فى 2023.