«مجموعة يونيڤرسال»: العمال أمانة في رقبتنا.. ولن نتخلى عنهم

أعلنت مجموعة شركات يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية عن دعمها الدائم لأبنائها من العاملين بالشركة امتنانًا لما قدموه للشركة على مدار الـ36 عامًا.

وقال الدكتور يسري قطب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال؛ إن العمال هم شركاؤنا فى النجاح، ولا بد أن نتحمل ونخفف عنهم أعباء تلك الفترة؛ ولن نتخلى عنهم أو نخفض رواتبهم.

وأشاد “قطب” بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شدد خلالها بضرورة الحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بها.

وأضاف أن العمال أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عنهم، ومجموعة شركاتنا تقف إلى جوار العاملين بها، وعددهم نحو 10 آلاف مهندس وفني وموظف وعامل ولم ولن يتم تخفيض الرواتب، أو الاستغناء عن أيٍ منهم ، فى تلك الظروف”.

وواصل الدكتور يسري قطب قائلا : “إدارة مجموعة شركات يونيفرسال قررت في شهر مارس الماضي تزامنًا مع بدء أزمة تفشي فيروس كورونا زيادة رواتب العاملين والتي كان لها أثر طيب في تحسين مستوى المعيشة لديهم خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد؛ فنحن على يقين أن مصر محروسة باذن الله.

كما أكد على تمسك إدارة يونيفرسال بكل عامل؛ فالمجموعة ترفع دائمًا شعار أن وراء كل رجل أعمال ومؤسسة ناجحة جيشًا من العمال الأوفياء والأكفاء؛ ويجب أن يعترف كل رجل أعمال أنه لم ينجح بمفرده وإنما تحقق له النجاح بفضل مجموعة العاملين بشركاته بداية من أصغر عامل لأكبر موظف.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة شركات يونيفرسال عن مشاركتها ودعمها لمبادرة ” ادعم الجيش الأبيض “، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بمستشفيات الحجر الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الخاصة التي يتبعها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وخصصت يوينفرسال من خلال هذه المبادرة قسائم شراء للأطباء وهيئات التمريض وذلك بمنحهم خصم على منتجات المجموعة.

ندعم الجيش الأبيض بكوبونات خصم على منتجاتنا

جدير بالذكر أن مجموعة يونيفرسال إحدى الشركات الوطنية التي تأسست برأسمال مليار جنيه وتستثمر ما يزيد على 6 مليارات جنيه بالسوق المصرية، منذ بدء عملها فى 1984؛ كما تواصل ضخها لاستثمارات جديدة في إطار خططها التوسعية.

كما تصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة، وتمتلك شبكة أفرع للتوزيع بعدد من الدول وأبرزها : “أستراليا ، السنغال، إنجلترا، إيطاليا، روسيا”؛ الأمر الذي أسهم في استخدام منتجاتها بداخل 10 ملايين منزل حول العالم.

وتعد يونيفرسال إحدى أكبر العلامات التجارية للأجهزة المنزلية فى الدول العربية، السعودية والجزائر والمغرب، وتحتل مكانة متميزة فى أسواق روسيا واستراليا والدول الإفريقية؛ وخاصة السوق المصرية التي تستوعب ما يقرب من نحو 50% من منتجاتها ويتم تصدير باقي إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.