مجموعة «وامبوا جروب» السنغافورية تخطط لإنشاء بنك رقمي في البحرين

تخطط مجموعة “وامبوا جروب”، وهي مكتب عائلي خاص بارز في سنغافورة، لإنشاء بنك رقمي في البحرين تشمل خدماته تقديم المدفوعات على مدار الساعة وأعمال التسوية لشركات الأصول الرقمية.

تهدف المجموعة لتأسيس البنك بحلول نهاية 2023، وتقديم الخدمات المصرفية بالإضافة إلى أنشطة التداول والحفظ وإدارة الأصول الخاصة بالرموز الرقمية، وفقا لبيان صادر عن “وامبوا”.

من بين مؤسسي “وامبوا جروب”، لي هان شيه، وهو عضو في عائلة لي التي أسست شركة “أوفرسيز تشاينيز بانكينغ” وإيمي لي، ابنة شقيق رئيس الوزراء المؤسس للدولة المدينة.

إنشاء بنك رقمي في البحرين

قال متحدث باسم الحكومة البحرينية إن البنك المركزي في البلاد “منح موافقة مبدئية” لمجموعة “وامبوا” لتأسيس البنك الرقمي، مضيفاً أن “الموافقة أولية، ويتم منح الترخيص الكامل بعد استيفاء جميع الشروط القانونية”.

يشعر العديد من البنوك الحالية بالقلق من العمل مع شركات الأصول الرقمية بعد اضطرابات السوق خلال 2022، وانهيار بورصة “إف تي إكس”.

كما خسر القطاع أيضاً تسوية المدفوعات على مدار الساعة إبان انهيار مصرفي “سيغنيتشر بنك” و”سيلفرجيت كابيتال” الأميركيين اللذين يدعمان استخدام العملات المشفَّرة، خلال الاضطرابات التي ضربت قطاع البنوك في الولايات المتحدة في وقت سابق من 2023.

قالت مجموعة “وامبوا جروب” العام الماضي إنَّها تعتزم جمع 50 مليون دولار لصالح صندوق تحوط مرتبط بالعملات المشفَّرة، وتوظيف 100 مليون دولار في صندوق رأسمال جرئ لقطاع الأصول الرقمية.

قبل ذلك؛ كانت المجموعة جزءا من تحالف تقوده شركة “بايت دانس” التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي في سنغافورة، ولم تحصل عليه.

تسعى الدول على مستوى العالم إلى تنظيم الأصول الرقمية وتعزيزها بشكل واضح.

تحاول بعض الدول مثل البحرين ودبي وهونغ كونغ جذب الاستثمار المرتبط بالعملات المشفَّرة، في وقت اتخذت فيه الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد القطاع.