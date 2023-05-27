مجموعة «هيونداي» تمدد شراكتها مع «فيفا» حتى كأس العالم 2030

قالت مجموعة هيونداي موتورز إنها أقامت حفل توقيع لتمديد شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى كأس العالم 2030 بحضور رئيس مكتب التخطيط والتنسيق للمجموعة كيم كول ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مقر الفيفا في زيورخ في سويسرا في يوم 25 مايو، بحسب وكالة يونهاب.

وبموجب تمديد الشراكة، ستشارك مجموعة هيونداي موتور كشريك رسمي للفيفا في قطاع التنقل في جميع المسابقات التي ينظمها الفيفا خلال السنوات الثماني القادمة، بما في ذلك كأس العالم 2026 وكأس العالم 2030.

وقامت مجموعة هيونداي موتور بتوسيع نطاق رعايتها ليس فقط لتشمل السيارات، مثل توفير المركبات الرسمية للمسابقات، ولكن أيضا لمجالات التنقل الشاملة مثل القيادة الذاتية والروبوتات والتنقل الجوي في المناطق الحضرية (UAM).

وبموجب ذلك، لن تشارك فقط شركتا هيونداي موتور وكيا في الشراكة، ولكن ستشارك فيها شركة بوسطن ديناميكس للروبوتات وشركة سوبيرنال للتنقل الجوي في المناطق الحضرية التابعتان للمجموعة أيضا.

وقال كيم: “يشرفنا تمديد شراكاتنا مع الفيفا، مما يعزز التزامنا الطويل الأمد تجاه عالم كرة القدم”.

وقال: “بينما نبدأ هذا التعاون المتجدد، نتطلع إلى عرض قدرات حلول التنقل والعلامات التجارية الشريكة لدينا على نطاق عالمي. ومع الفيفا، نهدف إلى إلهام وتوحيد الجماهير حول العالم من خلال قوة كرة القدم”.

وقال إنفانتينو: “يسعدنا أن نواصل شراكاتنا الطويلة مع مجموعة هيونداي التي قدمت دعما ورعاية بناء على شغفها بكرة القدم منذ عام 1999. ونتوقع أن تخلق مجموعة هيونداي موتور والفيفا معا انطباعا جديدا وتأثيرا إيجابيا لمستقبل مستدام”.

يذكر أن مجموعة هيونداي موتور قدمت المركبات الرسمية لجميع المسابقات التي نظمها الفيفا، من كأس العالم للسيدات 1999 في الولايات المتحدة إلى كأس العالم 2022 في قطر.