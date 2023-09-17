مجموعة هيونداي تقدم 1.1 مليون دولار دعما إلى المغرب وليبيا

قالت مجموعة هيونداي موتور اليوم الأحد إن 4 شركات منتسبة لها وهي شركة هيونداي موتور، شركة كيا، وشركة هيونداي للإنشاءات وشركة هيونداي للهندسة، ستقدم دعما بقيمة 1.1 مليون دولار إلى المغرب وليبيا اللتين اجتاحتهما زلزال مدمر وإعصار مؤخرا على التوالي، وفقا لوكالة يونهاب.

وتقدم المجموعة 500 ألف دولار و600 ألف دولار إلى المغرب وليبيا على التوالي، وتنقل المبلغ عبر الصليب الأحمر الكوري إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لاستخدامه في جهود الإغاثة والمساعدة في الأضرار.

وقدمت المجموعة خالص التعازي إلى الشعبين المغربي والليبي اللذين تعرضا لأضرار جسيمة من الكارثة الطبيعية المفاجئة، متطلعة إلى مساهمة دعمها في تعافيهما سريعا.

وبشكل منفصل، تخطط الشركات الفرعية لهيونداي موتور وكيا في المغرب وليبيا لتقديم مجموعة متنوعة من الدعم مثل خصومات على قطع غيار المركبات التالفة وخدمات الفحص المجاني وتقديم إمدادات الإغاثة الطارئة وغيرها.